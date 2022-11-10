Capixabas deixaram pistas de crime ao fugirem de pena de morte nos EUA; veja vídeo

(Veja vídeo acima) Pelo caminho foram deixando diversas pistas , como áudios, mensagens, fotos e vídeos que deixaram rastros de como foi a fuga, onde jogaram o corpo da vítima, onde se hospedaram, onde abandonaram o carro utilizado na fuga. Material enviado aos familiares com o objetivo de obter dinheiro para voltarem ao Brasil.

O material ajudou na investigação internacional do crime, trabalho que envolveu a Polícia de Los Angeles e o FBI, nos Estados Unidos, e as polícias federal, civil e militar, no Brasil. Provas que vão ser apresentadas durante julgamento a ser realizado a partir das 9 horas desta quinta-feira (10), no Fórum de Vitória.

Vão sentar no banco dos réus os jovens Thiago Philipe de Souza Bragança, o Lipinho, e Wenderson Júnior Dalbem Silva, mais conhecido como Júnior ou Negão. Eles foram denunciados pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) como autores do homicídio de Ana Paula Feitosa dos Santos Braga, de 24 anos, em 30 de janeiro de 2020.

Thiago Philipe Souza Bragança e Wenderson Júnior Dalbem Silva suspeitos de matarem Ana Paula Crédito: Redes sociais

As pistas deixadas pelo caminho ►Áudios enviados para parentes ►Mensagens sobre o crime ►Fotos e vídeos do assassinato e da fuga ►Vídeos e fotos do corpo ►Informações sobre onde jogaram o corpo da vítima ► Detalhes sobre o carro utilizado na fuga e onde foi deixado ► Material enviado aos familiares com o objetivo de obter dinheiro para voltarem ao Brasil



O que dizem os réus

Thiago e Wenderson confessaram participação no assassinato, mas dão versões diferentes sobre a autoria do crime, em depoimentos prestados à Justiça estadual.

Thiago informou que se hospedou na casa da vítima, mas que pagava aluguel para ela. Disse ainda que na segunda semana que estavam na casa tiveram desentendimento com um amigo de Ana e que por isto a vítima tentou matá-los. E que no dia 30, quando o crime ocorreu, ouviu um grito de socorro e encontrou Ana, com uma faca, em cima de Wenderson.

Foi quando ele afastou Ana. Disse ainda que na sequência, Wenderson pegou o cinto e passou no pescoço da vítima e mandou que Thiago o segurasse, o que ele fez. Foi quando Ana parou de se mexer. Após o crime, decidiram fugir.

Já Wenderson diz que no dia 30 houve uma discussão entre Thiago e Ana e que ela o atingiu com uma faca. Wenderson afastou os dois, mas posteriormente a vítima agrediu Wenderson com a mesma faca e que ele a segurou.

Na sequência informa que Thiago arrancou o cinto da vítima e que com ele a estrangulou. Wenderson diz que gritou, falando que com o aperto do cinto ela seria morta, mas que Thiago disse que era para ajudá-lo ou ele também seria morto. E em seguida ele o auxiliou a enrolar o corpo de Ana no edredom e iniciaram a fuga para o Brasil.

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