Black Friday: legislação no ES tem regras para lojas fazerem promoções

Quem deseja comprar produtos com desconto já pode ficar de olhos — e carteiras — abertos para a próxima sexta-feira (25), com os descontos que virão junto da Black Friday. A data inaugura a temporada de compras para o Natal, e as lojas que participam da campanha colocam seus produtos em promoção, o que dá oportunidades aos consumidores de comprar itens a preços mais acessíveis.

Lei estadual 11.500/2021, que entrou em vigor após a E, neste ano, os capixabas contarão com um reforço contra campanhas enganosas, a “Black Fraude”, como alguns chamam popularmente: aque entrou em vigor após a Black Friday do ano passado, prevê práticas e condutas que devem ser adotadas pelos estabelecimentos comerciais do Espírito Santo em períodos promocionais.

De acordo com o texto, as lojas do Estado que aderirem às ofertas da Black Friday — ou a outros tipos de promoção que atraiam o consumidor —, devem fornecer informações sobre o preço antigo dos produtos e o valor após a aplicação do desconto, garantir mais transparência entre itens promocionais e outros que não entram na campanha e também manter a etiqueta original do produto para distinção de valores. Além disso, os estabelecimentos devem mostrar os preços de formas diferentes, com ênfase para as ofertas parceladas.

Black Friday: clientes buscam ofertas mais atratitvas Crédito: Ricardo Medeiros

Data marcada no calendário do comércio

Para o superintendente Wagner Junior Correa, da Câmara dos Dirigentes Lojistas, a Black Friday se apresenta como muito atrativa para bons negócios e boas compras e defende "que a data seja utilizada dentro da legislação e com uma boa experiência de consumo". Em 2022, o evento se tornou ainda mais importante por ocorrer na mesma época da Copa do Mundo.

Em uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, 79% dos consumidores pretendem fazer compras na Black Friday, um aumento de 22 pontos percentuais em comparação ao ano passado. O estudo também mostra que, entre os artigos desejados, estão eletrodomésticos, eletrônicos e roupas.

Transparência nas informações do produto

As medidas da Lei 11.500/2021 visam a garantir mais transparência ao consumidor e evitar medidas que vão contra o Direito do Consumidor, como aumentos de preço de última hora seguidos de falsas promoções. O diretor-presidente do Procon -ES, Rogério Athayde, acredita que os comerciantes precisam passar todas as informações de forma clara e precisa para o consumidor.