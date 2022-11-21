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Judiciário

Mais um juiz é alvo de investigação e afastado pelo TJES

Tribunal de Justiça do Espírito Santo abriu Processo Administrativo Disciplinar contra magistrado da Comarca de Venda Nova do Imigrante

Públicado em 

21 nov 2022 às 16:25
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Tribunal de Justiça do Espírito Santo
Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
O juiz de Direito Valeriano Cezario Bolzan, da Comarca de Venda Nova do Imigrante, foi afastado das funções pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).
De acordo com ato especial publicado pelo presidente da Corte, Fabio Clem, nesta segunda-feira (21), o magistrado vai ficar longe do cargo enquanto é investigado em Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD).
A decisão, unânime, foi adotada pelos desembargadores na sessão do Pleno realizada na última quinta-feira (17).
O julgamento, como tem sido praxe nos últimos tempos quando se trata de Reclamação Disciplinar contra juízes, foi realizado sob sigilo.
Assim, não é possível saber a suspeita concreta que levou à investigação e ao afastamento de Bolzan.
O juiz vai seguir afastado até a conclusão do PAD.
Ele segue recebendo salário. A abertura do processo administrativo, por si só, não significa uma punição e tampouco aponta que o magistrado cometeu alguma irregularidade.
Juiz Valeriano Cezario Bolzan é afastado das funções pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo
Juiz Valeriano Bolzan é afastado das funções pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo Crédito: Reprodução
Trata-se de uma investigação, iniciada após apuração preliminar realizada pela Corregedoria-Geral da Justiça. Ao final, o PAD pode ser arquivado.
As punições previstas vão de advertência a aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço.
Essa é a maior pena que pode ser aplicada no âmbito administrativo. Um magistrado pode, sim, perder o cargo, mas apenas se condenado por decisão definitiva em ação penal.
OUTRO CASO
Em outubro, outro juiz do Espírito Santo foi afastado por ser alvo de Processo Administrativo Disciplinar, o titular da 2ª Vara da Comarca de Pancas.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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