Bandidos arrombam lojas e furtam mais de R$ 60 mil em produtos na Glória

Uma das lojas, que comercializa roubas femininas, foi arrombada na Glória, em Vila Velha Crédito: Oliveira Alves

Criminosos arrombaram duas lojas na madrugada desta segunda-feira (21), furtaram mercadorias e deixaram um prejuízo de R$ 60 mil ais comerciantes no bairro Glória, em Vila Velha. Um suspeito do crime foi detido com produtos furtados.

Os estabelecimentos ficam no Polo de Confecções, em uma das regiões mais movimentadas do município. Na primeira loja, criminosos usaram uma pedra para quebrar a porta de vidro e levaram várias roupas femininas, um prejuízo de cerca de R$ 40 mil, de acordo com a proprietária, que pediu para não ser identificada.

"O alarme tocou e os seguranças avisaram a gente pelo telefone, em torno de 3h. Entraram, pegaram as roupas com cabide e tudo. Bastante roupas, inclusive", contou a dona da loja.

A comerciante disse que é o segundo arrombamento em um período de 15 dias. Na primeira invasão, o prejuízo foi de R$ 20 mil.

A segunda loja alvo dos criminosos é de roupas de festas e acessórios femininos. Do local, criminosos furtaram vários vestidos e bolsas. Os proprietários ainda estavam contabilizando os prejuízos na manhã desta segunda-feira (21).

Loja de roupas femininas arrombada na Glória, Vila Veha, ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Durante a madrugada, um dos proprietários da loja de roupas femininas, que já foi arrombada duas vezes, saiu procurando os suspeitos do crime e encontrou um homem com produtos furtados da loja de vestidos de festa.

"Ele foi em busca da pessoa que roubou a loja dele e acabou encontrando esse indivíduo que roubou a minha loja com uma sacola cheias de roupa da minha loja. Ele estava com outro indivíduo. Estavam em dois e foi encontrado só um. O outro fugiu levando mais coisas, que ainda não foram recuperadas", contou a dona da loja de roupas de festa.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, de 47 anos, foi levado para a Delegacia Regional do município, autuado em flagrante por furto qualificado e depois encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Comerciantes cobram mais segurança

Com os frequentes arrombamentos, comerciantes dizem que o que resta é trabalhar para arcar com os prejuízos e cobram mais segurança no Polo de Confecções da Glória.

"Policiamento rodando e mais segurança que a gente precisa. Está muito difícil, cada dia mais difícil", disse a lojista.

A Polícia Militar informou que tem atuado na região com policiamento preventivo, abordagens, ponto base e visitas tranquilizadoras aos comércios do bairro.

"O comando da 1ª Companhia do 4º Batalhão está à disposição da comunidade e liderança comunitária para conversar e traçar novas estratégias para a região. É sempre importante destacar que a qualquer atitude suspeita uma viatura deve ser acionada pelo Ciodes (190). Quando não há detidos em flagrante, é necessário que a vítima registre o boletim na delegacia", informou a PM.

A Polícia Civil informou que está atenta aos crimes contra o patrimônio na região e investiga todos os casos que chegam ao seu conhecimento.

"A PCES orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência em qualquer delegacia, ou por meio da Delegacia Online munidas de todo material que comprove o crime e que auxilie a polícia no trabalho de investigação. No que lhe compete, a Polícia Civil do Espírito Santo tem empenhado esforços na investigação e elucidação deste tipo de crime, bem como na prisão de autores", informou a Corporação.