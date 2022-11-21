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Transportes

BR 101 no ES: Estado e EcoRodovias assinam acordo de confidencialidade

É o primeiro passo para colocar de pé um estudo de viabilidade econômica. É a partir dele que o governo capixaba saberá se assumir a 101 é possível

Públicado em 

21 nov 2022 às 15:52
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Obras de duplicação da BR 101
Obras de duplicação da BR 101 Crédito: Marcelo Prest | Arquivo | A Gazeta
Governo do Espírito Santo e EcoRodovias assinam esta semana, muito provavelmente na quarta-feira (23), um acordo de confidencialidade - NDA (non disclosure agreement) no jargão dos negócios - para começarem a trocar informações sobre o trecho da BR 101 que corta o Espírito Santo. A EcoRodovias, atual concessionária, anunciou em julho passado que irá devolver o ativo ao governo federal. O governo do Estado, com o objetivo de não deixar que as obras percam ainda mais o ritmo, estuda assumir a concessão de maneira transitória e depois repassar novamente à iniciativa privada.
O acordo que será assinado esta semana é o primeiro passo para colocar de pé um estudo de viabilidade econômica. É a partir dele que o governo capixaba saberá se assumir a 101 e suas obras, mesmo que por um período curto de tempo, cabe ou não no seu bolso. O NDA é um acordo de cooperação que será assinado por Eco e pelo Estado. O objetivo é ter total liberdade para a troca de informações críticas sem a possibilidade de que terceiros tenham acesso a elas. Um acordo desse tipo define penalidades pesadas em caso de descumprimento.
Governo capixaba e EcoRodovias são as partes do acordo, a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), por ter interesse na andamento do debate, assinará como interveniente. "A partir desse NDA teremos acesso às informações da EcoRodovias e entenderemos a real situação da BR 101. Diante dos números vamos saber porque a Eco desistiu, se o desafio pode ser assumido pelo governo e qual é o cenário ideal para uma nova licitação", explicou o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento, Ricardo Pessanha, designado pelo governador Renato Casagrande para tocar o assunto em nome do governo.
Um grupo técnico de trabalho, com membros indicados por várias secretarias e apoio da Findes, será montado para debater o assunto e analisar as informações passadas pela EcoRodovias e buscar novos dados. Está sendo estudada a possibilidade da contratação de uma consultoria para auxiliar a montagem do estudo de viabilidade econômica.
Os números a serem apresentados pela Eco a partir do acordo de confidencialidade serão fundamentais para a definição dos próximos passos e se eles de fato serão dados.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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