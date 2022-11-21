BR 101 no ES: Estado e EcoRodovias assinam acordo de confidencialidade

O acordo que será assinado esta semana é o primeiro passo para colocar de pé um estudo de viabilidade econômica. É a partir dele que o governo capixaba saberá se assumir a 101 e suas obras, mesmo que por um período curto de tempo, cabe ou não no seu bolso. O NDA é um acordo de cooperação que será assinado por Eco e pelo Estado. O objetivo é ter total liberdade para a troca de informações críticas sem a possibilidade de que terceiros tenham acesso a elas. Um acordo desse tipo define penalidades pesadas em caso de descumprimento.