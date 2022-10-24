Compra da 101: EcoRodovias aceita conversar com o governo do ES

O secretário Ricardo Pessanha sairá do encontro de quarta-feira com a missão de montar uma engenharia financeira capaz de atender às demandas da EcoRodovias, de acelerar as obras de duplicação da pista e de fazer isso tudo caber no bolso do Estado.

O caso daqui deve demandar um pouco mais de conversa, já que a Eco, embora não fale abertamente, tem a expectativa de ser indenizada. "Temos que pegar esses números (investimentos feitos pela concessionária, pedágio cobrado no período, dívidas e multas), fazer um encontro de contas, que seria o valor de compra da concessão, e, depois, ver quanto que teria de ser investido nas obras. Lá no Mato Grosso a Odebrecht saiu sem receber nada", explicou Pessanha na semana passada, quando esteve em Brasília reunido com toda diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres discutindo a BR 101.