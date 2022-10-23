Aos 104 anos, Grupo Neffa rejuvenesce e investe no Centro de Convenções

O grupo estabeleceu uma parceria, no Espírito Santo, com a Ticomia, de São Paulo, que é uma das maiores empresas de eventos para público jovem do Brasil. O nome peculiar é em homenagem ao gato, chamado Tico, que era o mascote da república, em Bauru, onde os fundadores da empresa se conheceram. "O objetivo da parceria é dar estrutura e credibilidade. O mercado de festas precisa disso, e nossas empresas são referência", explica Xuxu.

Além de credibilidade, a intenção dos Neffa é levar festas e, principalmente, o público jovem para dentro do Centro de Convenções de Vitória, estrutura inaugurada em 1998. Com 20 salas e salões com capacidade para até 2,2 mil pessoas, o espaço está sendo modernizado. A intenção é integrar mais as áreas e subir o pé direito, melhorando o visual e a acústica. O investimento supera os R$ 6 milhões. "Claro que não é pacote fechado, mas temos o pacote completo para entregar", afirma Xuxu Neffa.