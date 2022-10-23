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Negócios

Aos 104 anos, Grupo Neffa rejuvenesce e investe no Centro de Convenções

Empresa fechou parceria com grupo de São Paulo, um dos maiores do país especializado em organizar eventos para o público jovem

Publicado em 23 de Outubro de 2022 às 03:59

Públicado em 

23 out 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

30º Recall de Marcas Rede Gazeta
30º Recall de Marcas Rede Gazeta, no Centro de Convenções de Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva
Um dos mais tradicionais e longevos - são 104 anos de história - grupos empresariais do Espírito Santo, o Neffa está investindo na diversificação e modernização dos seus negócios. Muito forte na área de alimentação - para empresas e festas -, as irmãs Xuxu e Flávia Neffa, que tocam os negócios, montaram uma estratégia, que ganhou tração com a volta dos eventos, para ampliar as receitas tanto da parte de gastronomia para festas do grupo como do Centro de Convenções de Vitória, em Santa Lúcia, que também é da família.
O grupo estabeleceu uma parceria, no Espírito Santo, com a Ticomia, de São Paulo, que é uma das maiores empresas de eventos para público jovem do Brasil. O nome peculiar é em homenagem ao gato, chamado Tico, que era o mascote da república, em Bauru, onde os fundadores da empresa se conheceram. "O objetivo da parceria é dar estrutura e credibilidade. O mercado de festas precisa disso, e nossas empresas são referência", explica Xuxu.
Além de credibilidade, a intenção dos Neffa é levar festas e, principalmente, o público jovem para dentro do Centro de Convenções de Vitória, estrutura inaugurada em 1998. Com 20 salas e salões com capacidade para até 2,2 mil pessoas, o espaço está sendo modernizado. A intenção é integrar mais as áreas e subir o pé direito, melhorando o visual e a acústica. O investimento supera os R$ 6 milhões. "Claro que não é pacote fechado, mas temos o pacote completo para entregar", afirma Xuxu Neffa. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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