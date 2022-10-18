Gim capixaba: mais uma destilaria entra no (aquecido) mercado

O mercado de bebidas alcoólicas anda mesmo aquecido no Espírito Santo
. Além do boom de cervejarias artesanais, o Estado também está colecionando destilarias. A mais nova é a Sanctum. A linha de produção, que vai funcionar na Rodovia do Contorno, em Cariacica, terá capacidade para 4,5 mil garrafas por mês. A produção já começou, mas as vendas só serão iniciadas em meados de novembro, depois da inauguração.
A nova fabricante foi idealizada por Harley Ribeiro, sócio-fundador da Marca Ambiental, maior empresa do Estado em soluções para resíduos.
A destilaria nada tem a ver com a Marca, mas a produção vai ficar dentro do espaço da empresa. Nos mais de 3 milhões de m² de área, os sócios mantêm uma ampla área verde, é lá que a destilaria vai operar. A intenção é fazer visitas guiadas, degustação e construir um bar na beira de um lago já existente.
A Sanctum começará como fabricante de gim, mas a ideia de Ribeiro não é parar por aí. "Estamos fazendo uma estrutura de ponta, com capacidade para ampliar e diversificar a produção". O empresário está estudando como serão os canais de venda. "Não serão muitos, o objetivo é mantermos uma produção pequena e com qualidade, mas precisam ser eficientes".