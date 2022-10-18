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Indústria

Gim capixaba: mais uma destilaria entra no (aquecido) mercado

A linha de produção da Sanctum, que vai funcionar na Rodovia do Contorno, em Cariacica, terá capacidade para 4,5 mil garrafas por mês

Publicado em 18 de Outubro de 2022 às 18:29

Públicado em 

18 out 2022 às 18:29
Abdo Filho

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Abdo Filho

Destilaria Sanctum, em Cariacica
Destilaria Sanctum, em Cariacica Crédito: Abdo Filho
O mercado de bebidas alcoólicas anda mesmo aquecido no Espírito Santo. Além do boom de cervejarias artesanais, o Estado também está colecionando destilarias. A mais nova é a Sanctum. A linha de produção, que vai funcionar na Rodovia do Contorno, em Cariacica, terá capacidade para 4,5 mil garrafas por mês. A produção já começou, mas as vendas só serão iniciadas em meados de novembro, depois da inauguração.
A nova fabricante foi idealizada por Harley Ribeiro, sócio-fundador da Marca Ambiental, maior empresa do Estado em soluções para resíduos. A destilaria nada tem a ver com a Marca, mas a produção vai ficar dentro do espaço da empresa. Nos mais de 3 milhões de m² de área, os sócios mantêm uma ampla área verde, é lá que a destilaria vai operar. A intenção é fazer visitas guiadas, degustação e construir um bar na beira de um lago já existente.
A Sanctum começará como fabricante de gim, mas a ideia de Ribeiro não é parar por aí. "Estamos fazendo uma estrutura de ponta, com capacidade para ampliar e diversificar a produção". O empresário está estudando como serão os canais de venda. "Não serão muitos, o objetivo é mantermos uma produção pequena e com qualidade, mas precisam ser eficientes".

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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