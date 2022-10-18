Gim capixaba: mais uma destilaria entra no (aquecido) mercado

A Sanctum começará como fabricante de gim, mas a ideia de Ribeiro não é parar por aí. "Estamos fazendo uma estrutura de ponta, com capacidade para ampliar e diversificar a produção". O empresário está estudando como serão os canais de venda. "Não serão muitos, o objetivo é mantermos uma produção pequena e com qualidade, mas precisam ser eficientes".