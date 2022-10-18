Incentivo sai e investimento da Suzano em Aracruz está praticamente certo

A Suzano obteve, há poucos dias, a aprovação do incentivo fiscal para a fábrica de papéis sanitários que a companhia pretende fazer em Aracruz, Norte do Espírito Santo. Um investimento de R$ 600 milhões. Com a aprovação do benefício por parte da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides), o que era uma intenção da companhia passou a ser praticamente certo
. O Conselho de Administração da Suzano vai se reunir após o término do período eleitoral para bater o martelo.
A intenção da Suzano de fazer a segunda fábrica de papel tissue (fabricado a partir de fibras que possibilitam a produção de um papel de estrutura mais maleável e macia) no Estado, a primeira funciona em Cachoeiro de Itapemirim
, foi anunciada em 30 de junho em comunicado ao mercado e em entrevista concedida pelo CEO da empresa, Walter Schalka. O ok por parte do governo do Estado era muito aguardado já que o investimento será feito utilizando saldo de créditos de ICMS que a companhia possui.
A unidade de Aracruz terá capacidade para produzir 60 mil toneladas de papéis sanitários por ano, o dobro da fábrica de Cachoeiro. A Suzano já deu entrada no licenciamento ambiental junto ao Iema e a expectativa é iniciar as obras no primeiro semestre do ano que vem. Se tudo correr bem, a operação será iniciada até o final de 2024.