Incentivo sai e investimento da Suzano em Aracruz está praticamente certo

A unidade de Aracruz terá capacidade para produzir 60 mil toneladas de papéis sanitários por ano, o dobro da fábrica de Cachoeiro. A Suzano já deu entrada no licenciamento ambiental junto ao Iema e a expectativa é iniciar as obras no primeiro semestre do ano que vem. Se tudo correr bem, a operação será iniciada até o final de 2024.