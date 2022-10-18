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Incentivo sai e investimento da Suzano em Aracruz está praticamente certo

Fábrica de papéis sanitários terá capacidade para produzir 60 mil toneladas por ano, um investimento de R$ 600 milhões. Conselho de Administração vai bater o martelo

Publicado em 18 de Outubro de 2022 às 11:50

Públicado em 

18 out 2022 às 11:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Data: 20/12/2019 - Linha de produção de tissue na unidade Mucuri da Suzano Papel e Celulose.
Linha de produção de tissue na unidade Mucuri da Suzano Papel e Celulose. Crédito: Ricardo Teles/Suzano
A Suzano obteve, há poucos dias, a aprovação do incentivo fiscal para a fábrica de papéis sanitários que a companhia pretende fazer em Aracruz, Norte do Espírito Santo. Um investimento de R$ 600 milhões. Com a aprovação do benefício por parte da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides), o que era uma intenção da companhia passou a ser praticamente certo. O Conselho de Administração da Suzano vai se reunir após o término do período eleitoral para bater o martelo.
A intenção da Suzano de fazer a segunda fábrica de papel tissue (fabricado a partir de fibras que possibilitam a produção de um papel de estrutura mais maleável e macia) no Estado, a primeira funciona em Cachoeiro de Itapemirim, foi anunciada em 30 de junho em comunicado ao mercado e em entrevista concedida pelo CEO da empresa, Walter Schalka. O ok por parte do governo do Estado era muito aguardado já que o investimento será feito utilizando saldo de créditos de ICMS que a companhia possui.
A unidade de Aracruz terá capacidade para produzir 60 mil toneladas de papéis sanitários por ano, o dobro da fábrica de Cachoeiro. A Suzano já deu entrada no licenciamento ambiental junto ao Iema e a expectativa é iniciar as obras no primeiro semestre do ano que vem. Se tudo correr bem, a operação será iniciada até o final de 2024.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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