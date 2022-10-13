Galpões da Codesa, em Vitória, podem virar espaço de entretenimento

"São espaços relevantes dentro do porto, estamos estudando o que fazer com eles, qual é o melhor destino. Vai ser algo mais social? Mais cultural? Vai ter entretenimento? É uma decisão que ainda vamos tomar", disse Hulle abrindo o leque de opções.
Muita gente boa defende que os grandes vetores de crescimento do complexo portuário agora administrado pela Quadra Capital ficam em Vila Velha e Barra do Riacho (Aracruz), e que Vitória, principalmente o espaço dos galpões, poderia ter algo diferente, mais voltado para a cidade. A fala de Hulle abre esta possibilidade. Claro, a conta precisa ficar de pé.
Lembrando que os galpões da Codesa, construídos nos anos 40 para a armazenagem de café, são tombados como patrimônio cultural do Estado.