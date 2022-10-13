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Porto x Cidade

Galpões da Codesa, em Vitória, podem virar espaço de entretenimento

Quadra Capital, responsável pela gestão da Codesa  nos próximos 35 anos, estuda qual é o melhor destino para os espaços localizados no Centro

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 03:59

Públicado em 

13 out 2022 às 03:59
Abdo Filho

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Abdo Filho

Galpões da Codesa, em Vitória
Galpões da Codesa, em Vitória Crédito: Divulgação/Casa Cor
Os novos responsáveis pelo Porto de Vitória já encomendaram estudos e estão discutindo qual será o futuro dos quase centenários galpões do Porto, no Centro da Capital. Pelo contrato de concessão assinado pela Quadra Capital, gestora responsável pela Codesa pelos próximos 35 anos, os armazéns precisam ser reformados dentro de 24 meses. A interrogação paira sobre qual é o melhor destino, no médio e longo prazos, para os espaços. Ilson Hulle, novo presidente da Codesa, deixou aberta a possibilidade de as áreas não ficarem exclusivamente com as operações portuárias.
"São espaços relevantes dentro do porto, estamos estudando o que fazer com eles, qual é o melhor destino. Vai ser algo mais social? Mais cultural? Vai ter entretenimento? É uma decisão que ainda vamos tomar", disse Hulle abrindo o leque de opções.
Muita gente boa defende que os grandes vetores de crescimento do complexo portuário agora administrado pela Quadra Capital ficam em Vila Velha e Barra do Riacho (Aracruz), e que Vitória, principalmente o espaço dos galpões, poderia ter algo diferente, mais voltado para a cidade. A fala de Hulle abre esta possibilidade. Claro, a conta precisa ficar de pé.
Lembrando que os galpões da Codesa, construídos nos anos 40 para a armazenagem de café, são tombados como patrimônio cultural do Estado.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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