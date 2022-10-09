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Engenharia

Em expansão, Timenow foca em comprar empresas e em startups

Estratégia de crescimento também passa por mais presença no exterior. Especialista em gerenciar projetos, empresa do ES quer abrir capital até 2028

Publicado em 09 de Outubro de 2022 às 03:59

Públicado em 

09 out 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Fábrica da Suzano, em Aracruz
Fábrica da Suzano, em Aracruz: companhia é uma das clientes mais antigas da Timenow Crédito: Fernando Madeira
Em 2018, a capixaba Timenow, especialista em gerenciamento de grandes projetos, faturou R$ 100 milhões. Para 2022, a expectativa é alcançar R$ 380 milhões. Até 2030, R$ 1 bi. Antes disso, entre 2027 e 2028, a empresa pretende abrir capital. Com 26 anos de história, a companhia sempre foi conhecida por ser bem gerida e pela entrega. Nos últimos cinco anos, o comando resolveu acelerar o processo de inovação e investiu pesado em melhorias de processo. Os resultados vieram mesmo em um ambiente complicado de mercado.
"Conseguimos bons resultados apesar de a economia não estar em seu melhor momento. Em 2014, tínhamos um volume de investimentos em projetos de engenharia no Brasil que era de R$ 14 bilhões, hoje, está em R$ 5 bilhões. Ou seja, nosso faturamento cresceu quase quatro vezes em um cenário em que o mercado é um terço do que era. Nosso foco é estratégia e boa execução", explica o CEO da Timenow, Antonio Toledo.
O crescimento futuro da empresa está baseado em três vetores: expansão internacional, compra de empresas e investimento em startups. Este ano, a Timenow abriu seu escritório nos Estados Unidos, na Carolina do Sul. O objetivo é desbravar mercado na maior economia do mundo e, a partir daí, entrar em novos países. Recentemente foi fechado um contrato de gestão de projeto no México, em Veracruz. Outros contratos estão sendo disputados no EUA e Canadá. Hoje, 5% do faturamento da empresa vem do mercado externo. A intenção é chegar aos 25% nos próximos anos.
A compra de empresas - concorrentes ou que agreguem valor ao negócio - vai auxiliar na ambiciosa meta de faturar R$ 1 bi. Até aqui, o crescimento orgânico comandou o processo, mas não é mais suficiente para manter o ritmo desejado. No ano passado, foi adquirida a Epix Engenharia. "Estamos de olho no mercado e nas boas oportunidades. Não temos um orçamento definido para isso, mas temos caixa e flexibilidade suficiente", afirma Toledo.
O investimento em startups visa oxigenar a companhia, mantendo-a próxima do ecossistema de inovação. Até agora, foram aportados R$ 10 milhões em seis empresas - IndustriALL, Dersalis, NGO Soluções, AI Robots, Construct IN e Futurai. "Temos entre 5% e 20% dessas startups, a intenção é manter o DNA inovador e ágil delas. São empresas com potencial para agregar ao nosso negócio ou para terem a vida delas. O importante é estarmos ligados a este movimento".
Todo esse pacote fez a Timenow sair do 51º lugar, em 2011, no ranking nacional dos gerenciadores de projeto, da revista O Empreiteiro, e chegar, em 2022, ao 7º. "Não é só uma questão de faturamento, mas de entregar melhor. Nossas mexidas nos deram mais eficiência, mais qualidade, mais rapidez e menos erros. Os resultados são bastante positivos", comemora Toledo. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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