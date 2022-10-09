Em expansão, Timenow foca em comprar empresas e em startups

Fábrica da Suzano, em Aracruz: companhia é uma das clientes mais antigas da Timenow Crédito: Fernando Madeira

Em 2018, a capixaba Timenow, especialista em gerenciamento de grandes projetos, faturou R$ 100 milhões. Para 2022, a expectativa é alcançar R$ 380 milhões. Até 2030, R$ 1 bi. Antes disso, entre 2027 e 2028, a empresa pretende abrir capital. Com 26 anos de história, a companhia sempre foi conhecida por ser bem gerida e pela entrega. Nos últimos cinco anos, o comando resolveu acelerar o processo de inovação e investiu pesado em melhorias de processo. Os resultados vieram mesmo em um ambiente complicado de mercado.

"Conseguimos bons resultados apesar de a economia não estar em seu melhor momento. Em 2014, tínhamos um volume de investimentos em projetos de engenharia no Brasil que era de R$ 14 bilhões, hoje, está em R$ 5 bilhões. Ou seja, nosso faturamento cresceu quase quatro vezes em um cenário em que o mercado é um terço do que era. Nosso foco é estratégia e boa execução", explica o CEO da Timenow, Antonio Toledo.

O crescimento futuro da empresa está baseado em três vetores: expansão internacional, compra de empresas e investimento em startups. Este ano, a Timenow abriu seu escritório nos Estados Unidos, na Carolina do Sul. O objetivo é desbravar mercado na maior economia do mundo e, a partir daí, entrar em novos países. Recentemente foi fechado um contrato de gestão de projeto no México, em Veracruz. Outros contratos estão sendo disputados no EUA e Canadá. Hoje, 5% do faturamento da empresa vem do mercado externo. A intenção é chegar aos 25% nos próximos anos.

A compra de empresas - concorrentes ou que agreguem valor ao negócio - vai auxiliar na ambiciosa meta de faturar R$ 1 bi. Até aqui, o crescimento orgânico comandou o processo, mas não é mais suficiente para manter o ritmo desejado. No ano passado, foi adquirida a Epix Engenharia. "Estamos de olho no mercado e nas boas oportunidades. Não temos um orçamento definido para isso, mas temos caixa e flexibilidade suficiente", afirma Toledo.

O investimento em startups visa oxigenar a companhia, mantendo-a próxima do ecossistema de inovação. Até agora, foram aportados R$ 10 milhões em seis empresas - IndustriALL, Dersalis , NGO Soluções, AI Robots, Construct IN e Futurai. "Temos entre 5% e 20% dessas startups, a intenção é manter o DNA inovador e ágil delas. São empresas com potencial para agregar ao nosso negócio ou para terem a vida delas. O importante é estarmos ligados a este movimento".