Shopping Vitória supera pandemia e se aproxima da plena ocupação

"No auge da crise da pandemia chegamos a ter 12% de ociosidade. Eu sempre fui otimista, acreditava na recuperação, afinal, se relacionar, se encontrar com outras pessoas faz parte da essência do ser humano, mas não achei que seria tão rápido e forte. Me surpreendeu. Estamos com praticamente 100% de ocupação e com um mix de lojas muito melhor. Estou muito satisfeito, de olho no futuro", assinalou o presidente do Grupo Buaiz.

O futuro, na visão de Buaiz, passa por 'abrir' mais o shopping para o que está ao seu redor. "Acredito muito no conceito de open mall, com mais gastronomia e prestação de serviços. Enxergo um shopping bastante integrado com a parte imobiliária (o Grupo Buaiz é sócio dos empreendimentos que estão sendo feitos ao lado do shopping), com o mar e com o parque. Estamos analisando e estudando tudo com muita calma. Creio que a implantação começará em 2025. Enquanto isso, seguiremos otimizando áreas, modernizando e investindo em tecnologia".