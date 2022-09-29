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Varejo

Shopping Vitória supera pandemia e se aproxima da plena ocupação

Como todo o setor, o Shopping Vitória foi muito afetado pela pandemia, mas está experimentando, em 2022, uma retomada forte e rápida

Públicado em 

29 set 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Shopping Vitória
Fachada do Shopping Vitória, o maior do Estado Crédito: Divulgação/Shopping Vitória
O Shopping Vitória está experimentando, em 2022, uma retomada forte, rápida e, na visão de seu principal acionista, o empresário Américo Buaiz, até surpreendente. A taxa de vacância do empreendimento está em apenas 3%, muito próximo da plena ocupação. São 450 operações funcionando dentro do maior centro comercial do Espírito Santo.
"No auge da crise da pandemia chegamos a ter 12% de ociosidade. Eu sempre fui otimista, acreditava na recuperação, afinal, se relacionar, se encontrar com outras pessoas faz parte da essência do ser humano, mas não achei que seria tão rápido e forte. Me surpreendeu. Estamos com praticamente 100% de ocupação e com um mix de lojas muito melhor. Estou muito satisfeito, de olho no futuro", assinalou o presidente do Grupo Buaiz.
O futuro, na visão de Buaiz, passa por 'abrir' mais o shopping para o que está ao seu redor. "Acredito muito no conceito de open mall, com mais gastronomia e prestação de serviços. Enxergo um shopping bastante integrado com a parte imobiliária (o Grupo Buaiz é sócio dos empreendimentos que estão sendo feitos ao lado do shopping), com o mar e com o parque. Estamos analisando e estudando tudo com muita calma. Creio que a implantação começará em 2025. Enquanto isso, seguiremos otimizando áreas, modernizando e investindo em tecnologia".

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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