Investimentos anunciados para o ES crescem e chegam a R$ 50 bi

Os valores cresceram cerca de 10% em relação à carteira anterior, que previa investimentos de R$ 45,4 bi. Todo esse montante está distribuído em 717 projetos espalhados nas dez microrregiões e nos 78 municípios capixabas. Deixam a carteira os projetos já concluídos entre 2021 e 2022, que somaram R$ 3,8 bilhões.
Entre os destaques para o período estão os investimentos anunciados pelo setor Industrial, que representam 93,7% do volume. Ao todo, estão previstos R$ 46,9 bilhões, sendo a indústria da Construção responsável por R$ 29,3 bilhões, a indústria Extrativa por R$ 8,8 bilhões e a de Transformação pela injeção de R$ 7,6 bilhões no período. Serão 422 projetos, alcançando valor médio de R$ 111 milhões cada.
Em relação ao investimento público, o estudo apontou crescimento de 18,2%, somando R$ 9,1 bilhões. Na publicação anterior, eram 7,6 bilhões.