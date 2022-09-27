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Crescimento

Investimentos anunciados para o ES crescem e chegam a R$ 50 bi

Entre os destaques para o período estão os investimentos anunciados pelo setor Industrial, que representam 93,7% do volume. A construção civil puxa a expansão de 10%

Publicado em 27 de Setembro de 2022 às 09:00

Públicado em 

27 set 2022 às 09:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Construção civil
Construção de prédio na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Estão previstos para o Espírito Santo a realização de R$ 50 bilhões em investimentos públicos e privados até 2026. É o que mostra o estudo Investimentos Anunciados e Concluídos para o Espírito Santo 2021-2026, que será apresentado pelo Instituto Jones dos Santos Neves nesta terça-feira (27). A publicação, que estará disponível no site da instituição, reúne todos os projetos públicos e privados com valor individual igual ou superior a R$ 1 milhão a serem feitos no Estado.
Os valores cresceram cerca de 10% em relação à carteira anterior, que previa investimentos de R$ 45,4 bi. Todo esse montante está distribuído em 717 projetos espalhados nas dez microrregiões e nos 78 municípios capixabas. Deixam a carteira os projetos já concluídos entre 2021 e 2022, que somaram R$ 3,8 bilhões.
Entre os destaques para o período estão os investimentos anunciados pelo setor Industrial, que representam 93,7% do volume. Ao todo, estão previstos R$ 46,9 bilhões, sendo a indústria da Construção responsável por R$ 29,3 bilhões, a indústria Extrativa por R$ 8,8 bilhões e a de Transformação pela injeção de R$ 7,6 bilhões no período. Serão 422 projetos, alcançando valor médio de R$ 111 milhões cada.
Em relação ao investimento público, o estudo apontou crescimento de 18,2%, somando R$ 9,1 bilhões. Na publicação anterior, eram 7,6 bilhões.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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