ES Gás fecha contrato bilionário com a portuguesa Galp

Pelos termos, serão 100.000 m³/dia nos anos de 2023 e 2024, 200.000 m³/dia em 2025 e 300.000 m³/dia entre 2026 e 2032. O contrato com a Galp já foi homologado pela Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp). Para o diretor de Operações da ES Gás, Antonio Fernando Cesar Filho, o contrato com a Galp materializa os esforços para diversificar as fontes supridoras. "É uma importante ação para as empresas distribuidoras num mercado em transição, à medida que diminui a dependência do principal fornecedor".