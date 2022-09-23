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Energia

ES Gás fecha contrato bilionário com a portuguesa Galp

É a primeira vez que o Espírito Santo conta com um supridor de gás natural diferente da Petrobras. São dez anos de vigência e valores se aproximam de R$ 2 bi

Publicado em 23 de Setembro de 2022 às 12:01

Públicado em 

23 set 2022 às 12:01
Abdo Filho

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Abdo Filho

Gás natural canalizado
Gás natural canalizado Crédito: Agência Petrobras
A Companhia de Gás do Espírito Santo (ES Gás) firmou contrato de suprimento com a Galp Energia, conglomerado português com atuação no mercado de produtos petrolíferos e gás natural. É a primeira vez que o Espírito Santo conta com um supridor de gás natural diferente da Petrobras. A vigência é de dez anos, totalizando volume de 912 milhões de m³ de gás natural. O valor total do acordo se aproxima de R$ 2 bilhões.
Pelos termos, serão 100.000 m³/dia nos anos de 2023 e 2024, 200.000 m³/dia em 2025 e 300.000 m³/dia entre 2026 e 2032. O contrato com a Galp já foi homologado pela Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp). Para o diretor de Operações da ES Gás, Antonio Fernando Cesar Filho, o contrato com a Galp materializa os esforços para diversificar as fontes supridoras. "É uma importante ação para as empresas distribuidoras num mercado em transição, à medida que diminui a dependência do principal fornecedor".
O presidente da Companhia, Heber Resende, reforça a questão da concorrência. “Ao percebermos que o mercado estava prestes a abrir possibilidades de outros fornecedores ofertarem ao Espírito Santo, decidimos manter nossa chamada pública permanentemente aberta, de forma a identificar e aproveitar novas oportunidades de suprimento. O contrato com a Galp demonstra que essa decisão foi acertada, já que os valores contratados estão bem competitivos, o que é uma ótima notícia para os capixabas”.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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