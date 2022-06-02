Governo do Estado vai vender toda a sua participação na ES Gás

A modelagem da privatização da ES Gás ainda não está pronta
, mas algumas decisões importantes para a realização do negócio já foram tomadas. O governo do Espírito Santo, dono de 51% das ações e, portanto, do controle acionário, já definiu que irá vender todas as suas ações. A informação é do secretário estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento, Ricardo Pessanha.
"Algumas decisões já foram tomadas, entre elas a de que o governo do Estado não quer ser mais sócio do negócio. Está tomada a decisão da venda dos nossos 51%. O Estado do Espírito Santo está comprometido em sair da sociedade e transferir o controle". afirmou o secretário. "Nós podemos ficar com algumas ações, temos a opção, mas não é o que será feito".
A decisão final sobre o destino das ações do governo será tomada pelo governador Renato Casagrande em julho, depois que a modelagem do BNDES tiver sido devidamente estudada pelos técnicos do Executivo.
Os outros 49% da companhia pertencem à Vibra, antiga BR Distribuidora.