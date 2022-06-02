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Negócios

Governo do Estado vai vender toda a sua participação na ES Gás

A decisão é relevante para o processo de privatização, afinal, ainda havia a dúvida se o governo manteria uma participação na empresa de distribuição de gás natural

Publicado em 02 de Junho de 2022 às 16:54

Públicado em 

02 jun 2022 às 16:54
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Gás natural canalizado
Gás natural canalizado Crédito: Agência Petrobras
A modelagem da privatização da ES Gás ainda não está pronta, mas algumas decisões importantes para a realização do negócio já foram tomadas. O governo do Espírito Santo, dono de 51% das ações e, portanto, do controle acionário, já definiu que irá vender todas as suas ações. A informação é do secretário estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento, Ricardo Pessanha.
"Algumas decisões já foram tomadas, entre elas a de que o governo do Estado não quer ser mais sócio do negócio. Está tomada a decisão da venda dos nossos 51%. O Estado do Espírito Santo está comprometido em sair da sociedade e transferir o controle". afirmou o secretário. "Nós podemos ficar com algumas ações, temos a opção, mas não é o que será feito".
A decisão final sobre o destino das ações do governo será tomada pelo governador Renato Casagrande em julho, depois que a modelagem do BNDES tiver sido devidamente estudada pelos técnicos do Executivo.
Aqui mesmo nesse espaço foi divulgado que o Estado ficaria com uma fatia do negócio. O próprio governador, em entrevistas e eventos, deixou em aberto esta possibilidade. "Vamos continuar participando, mas negociaremos o controle da empresa”, disse ele em março de 2020.
Os outros 49% da companhia pertencem à Vibra, antiga BR Distribuidora.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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