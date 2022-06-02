Governo do Estado vai vender toda a sua participação na ES Gás

"Algumas decisões já foram tomadas, entre elas a de que o governo do Estado não quer ser mais sócio do negócio. Está tomada a decisão da venda dos nossos 51%. O Estado do Espírito Santo está comprometido em sair da sociedade e transferir o controle". afirmou o secretário. "Nós podemos ficar com algumas ações, temos a opção, mas não é o que será feito".