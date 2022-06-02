Demora da Vibra atrasa privatização da ES Gás

No final do ano passado, a Assembleia Legislativa deu seu ok para a privatização. A privatização da ES Gás deve ocorrer por meio da venda de 25% das ações por parte de cada acionista. A operação será feita na Bolsa de Valores de São Paulo. A ES Gás atua nos segmentos residencial, comercial, industrial, automotivo, de climatização, cogeração e termelétrico, totalizando mais de 60 mil unidades consumidoras.