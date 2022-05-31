No Bradesco, Bruno Funchal vê bons negócios no Espírito Santo

Em conversa com a coluna, Funchal afirma que mudanças recentes feitas em marcos regulatórios beneficiaram muito o Estado e o colocaram no radar dos investidores. "O Espírito Santo sempre acaba aparecendo no radar. Nós estamos atrás de ativos deem retorno ao nosso cliente, e o Espírito Santo, depois da melhoria nos marcos regulatórios do óleo e gás, do saneamento, das ferrovias e da cabotagem, ficou bem competitivo. São áreas que atraem o interesse do investidor privado e todas têm muita aderência com a economia capixaba. Vão sair coisas boas daí. Os fundos estão olhando para isso".

Para Funchal, esse fluxo de investimentos privados é fruto de uma nova onda no mercado de capitais que, mesmo diante da alta forte de juros, não retrocederá. "Os investidores, mesmo os que não são tão grandes, perceberam que é possível ter bons retornos, em prazos razoáveis e com boa segurança fora dos títulos atrelados a governo. Mesmo com Selic em 13%, ou seja, com o governo pagando isso de juros, não vai voltar ao que era. E isso é bom para a economia do país, afinal, os fundos vão em busca de soluções, de bons investimentos, para dar o melhor retorno, dentro de uma margem de segurança adequada, ao seu cliente. Isso dá mais dinamismo e vigor à economia".