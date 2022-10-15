Grupo Cepemar busca áreas e vai investir em geração de energia solar

Placas fotovoltaicas instaladas para a geração de energia Crédito: Fernando Madeira

O Grupo Cepemar vai expandir o seu braço de energia solar, a Cepemar Solar, e entrar no mercado de geração. Hoje, a empresa é focada na instalação de painéis fotovoltaicos em casas e, principalmente, em empresas. Até o final do ano, a intenção é estar com a área definida - estão sendo estudados espaços no Norte do Espírito Santo e Sul da Bahia - e com o projeto aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica.

Pelas contas da Cepemar, o investimento será da ordem de R$ 30 milhões e a usina terá capacidade para 5MW. Ainda está sendo definido se a área onde serão instalados os painéis será comprada ou arrendada. "O mercado de instalação de painéis vai muito bem, dobramos de tamanho a cada ano, mas entendemos que a geração de energia limpa é o futuro. Vamos fazer esta primeira usina, no Norte do Estado ou no Sul da Bahia, áreas com boa incidência solar, e pretendemos ir além", explicou Nelsinho Saldanha, diretor-geral do Grupo Cepemar.