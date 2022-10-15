Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renovável

Grupo Cepemar busca áreas e vai investir em geração de energia solar

Objetivo da empresa capixaba é fazer pequenas usinas no Norte do Estado e no Sul da Bahia. Por conta de novo marco regulatório, processo está sendo acelerado

Publicado em 15 de Outubro de 2022 às 03:59

Públicado em 

15 out 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Data: 30/10/2019 - ES - Vitória - Placas fotovoltaicas instaladas na Ufes (Centro de Línguas) para geração de energia. Usina solar é a terceira maior do país e a maior do ES
Placas fotovoltaicas instaladas para a geração de energia Crédito: Fernando Madeira
O Grupo Cepemar vai expandir o seu braço de energia solar, a Cepemar Solar, e entrar no mercado de geração. Hoje, a empresa é focada na instalação de painéis fotovoltaicos em casas e, principalmente, em empresas. Até o final do ano, a intenção é estar com a área definida - estão sendo estudados espaços no Norte do Espírito Santo e Sul da Bahia - e com o projeto aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica.
Pelas contas da Cepemar, o investimento será da ordem de R$ 30 milhões e a usina terá capacidade para 5MW. Ainda está sendo definido se a área onde serão instalados os painéis será comprada ou arrendada. "O mercado de instalação de painéis vai muito bem, dobramos de tamanho a cada ano, mas entendemos que a geração de energia limpa é o futuro. Vamos fazer esta primeira usina, no Norte do Estado ou no Sul da Bahia, áreas com boa incidência solar, e pretendemos ir além", explicou Nelsinho Saldanha, diretor-geral do Grupo Cepemar.  
A velocidade para colocar o projeto de pé ganhou importância porque, de acordo com o marco regulatório sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro em fevereiro passado, projetos aprovados a partir de 7 de janeiro já terão de pagar uma tarifa de 4,1% em cima da energia injetada na rede para custear a infraestrutura elétrica. Hoje, o desconto não existe.

Veja Também

A startup capixaba por trás do carro voador da Embraer

Compra da Casa do Adubo é uma das maiores do agro brasileiro

"Sustentabilidade é questão de sobrevivência para o agro", diz executiva

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

espírito santo Investimento Energia Solar Energia Renovável Atitude Sustentável
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como Oscar Schmidt liderou a conquista do Brasil contra os EUA no Pan de 1987: 'O dia em que nosso time esqueceu da palavra impossível'
Imagem de destaque
A cirurgia que marcou a história dos procedimentos cardíacos no ES
Imagem de destaque
O que aprendi quando parei de consumir açúcar por 6 semanas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados