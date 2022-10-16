Incentivo à indústria: novo Funres será lançado após as eleições

O Bandes
vai lançar logo após o segundo turno das eleições um programa de financiamento à indústria capixaba. Serão, na primeira rodada, R$ 250 milhões exclusivamente para projetos de implantação e expansão de unidades. Só poderão acessar o recurso empreendimentos do Estado ou que pretendam se instalar no Espírito Santo. O cheque máximo é de R$ 50 milhões.
O programa, que ainda não foi batizado, é inspirado no Funres (Fundo de Recuperação Econômica do Espírito Santo), criado em 1970 pelo governo federal para compensar o Estado pelos impactos da política de erradicação dos cafezais, estabelecida no final da década anterior. Serão emitidas debêntures (títulos privados de dívida) não conversíveis em ações da empresa tomadora do recurso. O Bandes
vai comprar esses títulos.
Anualmente serão colocados mais R$ 250 milhões no mercado. O novo Funres será abastecido pelos recursos do Fundo Soberano, poupança criada pelo governo estadual com parte dos recursos arrecadados com royalties do petróleo. O foco são projetos privados de grande porte, com poder para oxigenar e ampliar a participação da indústria no PIB do Estado. Será feita uma chamada pública e os projetos apresentados vão ser analisados pelo banco. Serão levados em consideração o peso estratégico do empreendimento, impacto no desenvolvimento regional, e na geração de emprego e renda. As taxas ainda não foram definidas.
"Depois que informamos que faríamos o lançamento, vários empresários nos procuraram. É algo focado na indústria, com demanda e que vai dar uma importante contribuição para o setor", assinalou Munir Abud, presidente do Bandes.