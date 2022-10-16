Incentivo à indústria: novo Funres será lançado após as eleições

Anualmente serão colocados mais R$ 250 milhões no mercado. O novo Funres será abastecido pelos recursos do Fundo Soberano, poupança criada pelo governo estadual com parte dos recursos arrecadados com royalties do petróleo. O foco são projetos privados de grande porte, com poder para oxigenar e ampliar a participação da indústria no PIB do Estado. Será feita uma chamada pública e os projetos apresentados vão ser analisados pelo banco. Serão levados em consideração o peso estratégico do empreendimento, impacto no desenvolvimento regional, e na geração de emprego e renda. As taxas ainda não foram definidas.