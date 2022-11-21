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Cena que se repete

Trecho "campeão em acidentes" não vai ser alterado em Cachoeiro

Cruzamento entre a Linha Vermelha e a Avenida Jones dos Santos Neves é palco de batidas constantes, como o ocorrido no último fim de semana; Prefeitura não pretende alterações e pede "respeito às leis de trânsito"
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

21 nov 2022 às 16:50

Publicado em 21 de Novembro de 2022 às 16:50

Um cruzamento que conecta importantes vias em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, é também ponto perigoso e conhecido por acidentes recorrentes e graves, inclusive com mortes. O local fica entre a Linha Vermelha e a Avenida Jones dos Santos Neves, e dá acesso aos bairros IBC, Jardim América e Gilson Carone. Mesmo com o número elevado de batidas no trecho, a prefeitura não tem projetos de mudança na região e reforça o pedido de respeito à sinalização de trânsito.
As imagens de uma câmera de segurança próxima ao acesso flagram acidentes constantes na via. O último, entre duas motocicletas, aconteceu na noite deste sábado (20) e três pessoas ficaram feridas.

Bateu e rodopiou 

Em agosto deste ano, outra batida foi registrada. Desta vez, entre um moto e um carro. O motociclista rodopiou por cima do carro e cai do outro lado. 

Três carros e cinco feridos

Em outro acidente recente e à noite no trecho, um carro bate de frente em outro que tentava realizar a conversão. Outro veículo que saía por outra faixa também bateu na sequência, mas em menor intensidade

Motociclistas feridos

Em 10 de novembro de 2021, dois motociclistas ficaram feridos em uma batida na Avenida Linha Vermelha. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros. 
O comerciante Sandro Gava acredita que parte das colisões poderiam ser evitadas com mais atenção por parte dos condutores, mas pondera que um equipamento poderia evitar novos episódios.
“Acredito que 60% dos casos é imprudência e por vezes o motorista tenta a sorte. Venho sempre para cá e se colocassem o semáforo iria resolver”, disse o motorista em entrevista ao repórter da TV Gazeta Sul, Gustavo Ribeiro.

Prefeitura

Diante de tantos casos, a reportagem fez contato com a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim para saber se existem estudos ou planos de algum tipo de intervenção no trecho para atenuar as repetitivas colisões. Porém, a resposta da Secretaria de Urbanismo, Mobilidade e Cidade Inteligente é de que as "leis de trânsito precisam ser seguidas".
“Trata-se de um ponto onde os acidentes acontecem devido à imprudência dos condutores. No local existem as sinalizações horizontal e vertical. O desrespeito com a sinalização de Parada Obrigatória (PARE), constitui infração de trânsito prevista no art. 208 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo passível de multa no valor de R$ 293,47, tendo natureza gravíssima, com inclusão de 7 pontos no prontuário da habilitação do condutor”, disse o município, em nota, por meio da assessoria.

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