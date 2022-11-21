Trecho "campeão em acidentes" não vai ser alterado em Cachoeiro

Um cruzamento que conecta importantes vias em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, é também ponto perigoso e conhecido por acidentes recorrentes e graves, inclusive com mortes. O local fica entre a Linha Vermelha e a Avenida Jones dos Santos Neves, e dá acesso aos bairros IBC, Jardim América e Gilson Carone. Mesmo com o número elevado de batidas no trecho, a prefeitura não tem projetos de mudança na região e reforça o pedido de respeito à sinalização de trânsito.

Bateu e rodopiou

Três carros e cinco feridos

Em outro acidente recente e à noite no trecho, um carro bate de frente em outro que tentava realizar a conversão. Outro veículo que saía por outra faixa também bateu na sequência, mas em menor intensidade

Motociclistas feridos

O comerciante Sandro Gava acredita que parte das colisões poderiam ser evitadas com mais atenção por parte dos condutores, mas pondera que um equipamento poderia evitar novos episódios.

“Acredito que 60% dos casos é imprudência e por vezes o motorista tenta a sorte. Venho sempre para cá e se colocassem o semáforo iria resolver”, disse o motorista em entrevista ao repórter da TV Gazeta Sul, Gustavo Ribeiro.

Prefeitura

Diante de tantos casos, a reportagem fez contato com a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim para saber se existem estudos ou planos de algum tipo de intervenção no trecho para atenuar as repetitivas colisões. Porém, a resposta da Secretaria de Urbanismo, Mobilidade e Cidade Inteligente é de que as "leis de trânsito precisam ser seguidas".