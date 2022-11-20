Vídeo mostra momento em que duas motos batem de frente em Cachoeiro

Três pessoas ficaram feridas após um acidente entre duas motocicletas na noite deste sábado (20) em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. A batida foi em um cruzamento entre as Avenidas Jones dos Santos Neves e Avenida José Felix Cheim no bairro Jardim América.

A batida foi registrada por uma câmera de videomonitoramento. A imagem mostra que o acidente foi às 21h59. As motocicletas seguiam no sentido contrário e bateram de frente no cruzamento. Com o impacto da batida as vítimas foram lançadas na pista.

De acordo com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a equipe socorreu um homem de 41 anos e uma mulher de 33 anos que estavam na mesma motocicleta. O homem teve escoriações pelo corpo, na face e suposta fratura em braço e coxa, já a mulher teve escoriações pelo corpo.

A outra motocicleta era conduzida por um homem que foi socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros. As vítimas foram levadas para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

O Corpo de Bombeiros e as Polícias Militar e Civil foram demandadas, mas até o momento não responderam a demanda. A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim também foi procurada para saber o que pode ser feito para sinalizar o local, ainda sem retorno.