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Três feridos

Vídeo mostra momento em que duas motos batem de frente em Cachoeiro

A batida foi registrada por uma câmera de videomonitoramento. A imagem revela que o acidente foi às 21h59 de sábado (19)
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

20 nov 2022 às 10:37

Publicado em 20 de Novembro de 2022 às 10:37

Três pessoas ficaram feridas após um acidente entre duas motocicletas na noite deste sábado (20) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A batida foi em um cruzamento entre as Avenidas Jones dos Santos Neves e Avenida José Felix Cheim no bairro Jardim América.
A batida foi registrada por uma câmera de videomonitoramento. A imagem mostra que o acidente foi às 21h59. As motocicletas seguiam no sentido contrário e bateram de frente no cruzamento. Com o impacto da batida as vítimas foram lançadas na pista.
De acordo com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a equipe socorreu um homem de 41 anos e uma mulher de 33 anos que estavam na mesma motocicleta. O homem teve escoriações pelo corpo, na face e suposta fratura em braço e coxa, já a mulher teve escoriações pelo corpo.
A outra motocicleta era conduzida por um homem que foi socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros. As vítimas foram levadas para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
O Corpo de Bombeiros e as Polícias Militar e Civil foram demandadas, mas até o momento não responderam a demanda. A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim também foi procurada para saber o que pode ser feito para sinalizar o local, ainda sem retorno.
Três pessoas ficam feridas após acidente em Cachoeiro
Três pessoas ficam feridas após acidente em Cachoeiro Crédito: Reprodução - Redes Sociais

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