Três pessoas ficam feridas após batida entre carro e carreta na BR 101

De acordo com a apuração da repórter Nádia Prado, da TV Gazeta Norte, o casal – um homem de 4, e a mulher, de 41 anos - morava no bairro Interlagos e seguia para o Canivete, quando aconteceu o acidente. O carro teria invadido a contramão e atingido a carreta. A colisão ocorreu pouco antes das 15h.