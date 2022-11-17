Três pessoas ficam feridas após batida entre carro e carreta na BR 101

Três pessoas ficaram feridas após um acidente entre um carro e uma carreta no início da tarde desta quinta-feira (17) na altura do km 144 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Dentro do automóvel estava um casal que ficou preso às ferragens. O motorista da carreta machucou a perna ao tentar descer do veículo. De acordo com a Eco101, o trânsito segue com desvios pelas pistas marginais da rodovia.
De acordo com a apuração da repórter Nádia Prado, da TV Gazeta Norte, o casal – um homem de 4, e a mulher, de 41 anos - morava no bairro Interlagos e seguia para o Canivete, quando aconteceu o acidente. O carro teria invadido a contramão e atingido a carreta. A colisão ocorreu pouco antes das 15h.
O casal e o motorista da carreta foram socorridos e levados para o Hospital Rio Doce, em Linhares.