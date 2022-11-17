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Em Linhares

Três pessoas ficam feridas após batida entre carro e carreta na BR 101

Vítimas que estavam no carro ficaram presas às ferragens e precisaram ser retiradas do veículo com ajuda do Corpo de Bombeiros
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

17 nov 2022 às 16:36

Publicado em 17 de Novembro de 2022 às 16:36

Três pessoas ficaram feridas após um acidente entre um carro e uma carreta no início da tarde desta quinta-feira (17) na altura do km 144 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Dentro do automóvel estava um casal que ficou preso às ferragens. O motorista da carreta machucou a perna ao tentar descer do veículo. De acordo com a Eco101, o trânsito segue com desvios pelas pistas marginais da rodovia.
De acordo com a apuração da repórter Nádia Prado, da TV Gazeta Norte, o casal – um homem de 4, e a mulher, de 41 anos - morava no bairro Interlagos e seguia para o Canivete, quando aconteceu o acidente. O carro teria invadido a contramão e atingido a carreta. A colisão ocorreu pouco antes das 15h.
O condutor do automóvel sofreu ferimentos no tórax e a mulher sofreu escoriações pelo corpo. Foi necessária a atuação do Corpo de Bombeiros para retirar as vítimas das ferragens. Já o motorista da carreta, com objetivo de ajudar o casal, pulou do veículo e sofreu ferimentos na perna ao descer.
O casal e o motorista da carreta foram socorridos e levados para o Hospital Rio Doce, em Linhares.

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