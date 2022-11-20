Vítima estava na Avenida Civit, trajeto que costumava fazer diariamente, quando o acidente aconteceu Crédito: Naiara Arpini

A auxiliar de serviços gerais Francisquelinda Lucinda Fiel, de 58 anos, morreu em um acidente envolvendo a motocicleta dela e um caminhão, na manhã deste domingo (20), em Maringá, na Serra . A vítima estava a caminho do trabalho, em um hospital de Vitória

De acordo com apuração da repórter Naiara Arpini, da TV Gazeta, Francisquelinda morava em Nova Carapina e costumava fazer o mesmo percurso, passando pela Avenida Civit, onde a colisão aconteceu.

Francisquelinda Lucinda Fiel tinha 58 anos Crédito: Redes Sociais

O filho dela revelou que estava caminhando e viu o acidente. Quando se aproximou, percebeu que era a própria mãe no chão. "Sempre faço esse percurso. Quando estava chegando, vi a moto no chão. De longe, reconheci a moto dela. Já tinha uma equipe do Samu aqui. Eles passaram a informação que ela já estava morta", disse o jovem à TV Gazeta.

Your browser does not support the audio element. Motociclista morre em acidente na Serra enquanto ia para o trabalho

De acordo com a polícia, o caminhão envolvido estava a 60 quilômetros por hora, carregado com chocolate que seria descarregado em Uberlândia, Minas Gerais . O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo.