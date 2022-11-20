De acordo com apuração da repórter Naiara Arpini, da TV Gazeta, Francisquelinda morava em Nova Carapina e costumava fazer o mesmo percurso, passando pela Avenida Civit, onde a colisão aconteceu.
O filho dela revelou que estava caminhando e viu o acidente. Quando se aproximou, percebeu que era a própria mãe no chão. "Sempre faço esse percurso. Quando estava chegando, vi a moto no chão. De longe, reconheci a moto dela. Já tinha uma equipe do Samu aqui. Eles passaram a informação que ela já estava morta", disse o jovem à TV Gazeta.
Motociclista morre em acidente na Serra enquanto ia para o trabalho
De acordo com a polícia, o caminhão envolvido estava a 60 quilômetros por hora, carregado com chocolate que seria descarregado em Uberlândia, Minas Gerais. O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo.
Segundo a Polícia Civil, a perícia foi acionada, por volta das 07h40, para uma ocorrência de colisão fatal. O motorista do caminhão foi encaminhado para a Delegacia Regional de Serra, onde será ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.