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Tragédia

Motociclista morre em acidente na Serra enquanto ia para o trabalho

Filho estava caminhando na avenida e reconheceu o veículo da mãe, neste domingo (20); quando se aproximou, ficou sabendo da morte
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

20 nov 2022 às 09:03

Publicado em 20 de Novembro de 2022 às 09:03

Filho estava caminhando na avenida e reconheceu o veículo da mãe, neste domingo (20); quando se aproximou, ficou sabendo da morte
Vítima estava na Avenida Civit, trajeto que costumava fazer diariamente, quando o acidente aconteceu Crédito: Naiara Arpini
A auxiliar de serviços gerais Francisquelinda Lucinda Fiel, de 58 anos, morreu em um acidente envolvendo a motocicleta dela e um caminhão, na manhã deste domingo (20), em Maringá, na Serra. A vítima estava a caminho do trabalho, em um hospital de Vitória.
De acordo com apuração da repórter Naiara Arpini, da TV Gazeta, Francisquelinda morava em Nova Carapina e costumava fazer o mesmo percurso, passando pela Avenida Civit, onde a colisão aconteceu.
Filho estava caminhando na avenida e reconheceu o veículo da mãe, neste domingo (20); quando se aproximou, ficou sabendo da morte
Francisquelinda Lucinda Fiel tinha 58 anos Crédito: Redes Sociais
O filho dela revelou que estava caminhando e viu o acidente. Quando se aproximou, percebeu que era a própria mãe no chão. "Sempre faço esse percurso. Quando estava chegando, vi a moto no chão. De longe, reconheci a moto dela. Já tinha uma equipe do Samu aqui. Eles passaram a informação que ela já estava morta", disse o jovem à TV Gazeta.
Motociclista morre em acidente na Serra enquanto ia para o trabalho
De acordo com a polícia, o caminhão envolvido estava a 60 quilômetros por hora, carregado com chocolate que seria descarregado em Uberlândia, Minas Gerais. O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo.
Segundo a Polícia Civil, a perícia foi acionada, por volta das 07h40, para uma ocorrência de colisão fatal. O motorista do caminhão foi encaminhado para a Delegacia Regional de Serra, onde será ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.

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