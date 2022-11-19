Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Assaltos a moradores

Dupla suspeita de cometer arrastão é perseguida e presa em Cariacica

Pelo menos quatro pessoas foram assaltadas. Segundo a Polícia Militar, dois homens foram presos e um envolvido conseguiu fugir
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2022 às 14:43

Publicado em 19 de Novembro de 2022 às 14:43

Smirthson Binow Nickel Souza, 34, e Cleiton Souza dos Santos, 18, presos em Cariacica
Assaltantes foram presos no bairro Porto de Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Dois homens foram presos suspeitos de cometer diversos assaltos a moradores do bairro Alice Coutinho, em Cariacica, na noite desta sexta-feira (18). Segundo a Polícia Militar, um terceiro envolvido nos crimes fugiu. Cleiton Souza dos Santos, de 18 anos, e Smirthson Binow Nickel Souza, de 34, foram presos no bairro Porto de Cariaciaca, após serem perseguidos. Na ação, eles trocaram tiros com a polícia. Ninguém foi atingido.
A dupla foi autuada em flagrante por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de duas ou mais pessoas. Os dois suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Cariacica e encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Sequência de assaltos em Cariacica

Dois irmãos — um homem e uma mulher — foram as primeiras vítimas dos criminosos. Eles contaram à reportagem que foram abordados quando estavam chegando na casa da família. "Pararam o carro, próximo da gente. Saíram dois indivíduos do carro. Um já me botou no chão, já me apontou a arma. Nesse momento eu já não consegui ver nada. Depois vi que abordaram a minha irmã, e estavam apontando a arma para ela", disse uma das vítimas.
A irmã, que tem 32 anos e também não quis se identificar, disse que teve a arma apontada para a barriga. Segundo ela, os bandidos a jogaram contra um muro enquanto pediam o seu celular.
Prisão foi realizada no bairro Porto de Santana, em Cariacica
Rua no bairro Porto de Cariacica Crédito: Paulo Ricardo Sobral
Os irmão disseram que os vizinhos perceberam que era um assalto e começaram a gritar. Os criminosos fugiram cometendo outros assaltos. No total, pelo menos quatro pessoas foram roubadas em ruas diferentes do bairro Alice Coutinho.
Até a última atualização da matéria, nenhum outro suspeito havia sido detido. O g1 ES e a reportagem de A Gazeta solicitaram mais informações à Polícia Militar. Assim que houver um retorno da corporação, este texto será atualizado.
* Com informações do g1 ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Cariacica espírito santo Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
PM que matou mulheres em Cariacica é investigado por morte de trans
Imagem de destaque
10 profissões nas áreas de tecnologia e dados para quem quer mudar de carreira
Imagem de destaque
Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados