Dupla suspeita de cometer arrastão é perseguida e presa em Cariacica

A dupla foi autuada em flagrante por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de duas ou mais pessoas. Os dois suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Cariacica e encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Dois irmãos — um homem e uma mulher — foram as primeiras vítimas dos criminosos. Eles contaram à reportagem que foram abordados quando estavam chegando na casa da família. "Pararam o carro, próximo da gente. Saíram dois indivíduos do carro. Um já me botou no chão, já me apontou a arma. Nesse momento eu já não consegui ver nada. Depois vi que abordaram a minha irmã, e estavam apontando a arma para ela", disse uma das vítimas.