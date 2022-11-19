Dupla suspeita de cometer arrastão é perseguida e presa em Cariacica

Dois homens foram presos suspeitos de cometer diversos assaltos a moradores do bairro Alice Coutinho, em Cariacica, na noite desta sexta-feira (18). Segundo a Polícia Militar, um terceiro envolvido nos crimes fugiu. Cleiton Souza dos Santos, de 18 anos, e Smirthson Binow Nickel Souza, de 34, foram presos no bairro Porto de Cariaciaca, após serem perseguidos. Na ação, eles trocaram tiros com a polícia. Ninguém foi atingido.
A dupla foi autuada em flagrante por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de duas ou mais pessoas. Os dois suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Cariacica e encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
Sequência de assaltos em Cariacica
Dois irmãos — um homem e uma mulher — foram as primeiras vítimas dos criminosos. Eles contaram à reportagem que foram abordados quando estavam chegando na casa da família. "Pararam o carro, próximo da gente. Saíram dois indivíduos do carro. Um já me botou no chão, já me apontou a arma. Nesse momento eu já não consegui ver nada. Depois vi que abordaram a minha irmã, e estavam apontando a arma para ela", disse uma das vítimas.
A irmã, que tem 32 anos e também não quis se identificar, disse que teve a arma apontada para a barriga. Segundo ela, os bandidos a jogaram contra um muro enquanto pediam o seu celular.
Os irmão disseram que os vizinhos perceberam que era um assalto e começaram a gritar. Os criminosos fugiram cometendo outros assaltos. No total, pelo menos quatro pessoas foram roubadas em ruas diferentes do bairro Alice Coutinho.
Até a última atualização da matéria, nenhum outro suspeito havia sido detido. O g1 ES e a reportagem de A Gazeta solicitaram mais informações à Polícia Militar. Assim que houver um retorno da corporação, este texto será atualizado.
* Com informações do g1 ES