Homem é preso após atirar dentro de casa e ameaçar ex pelo celular

Um homem de 43 anos foi preso pela Polícia Militar após ameaçar a ex-esposa, o filho pelo celular e atirar dentro de casa. O caso aconteceu na manhã deste sábado (19), no bairro Santa Cecília, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a mulher, de 33 anos, eles estão em processo de separação.
Segundo a Polícia Militar, eles receberam a informação de que disparos de arma de fogo teriam sido efetuados no interior de uma residência. No local, a mulher relatou que estava sendo ameaçada pelo marido, com quem conviveu por 13 anos e tinha um filho. Ela contou que estavam se separando e já estava morando em outra casa.
Um cerco policial foi montado e a polícia chamou pelo homem por diversas vezes, porém ele não atendeu. Pela janela lateral do imóvel, os militares viram que ele segurava uma pistola.
Ao notar a presença das equipes, ele ligou para a mulher dizendo que cometeria suicídio. Para preservar a vida do homem, os militares entraram pela porta do escritório, fazendo uso de uma cavadeira. O homem não acatou as ordens para abordagem e foi detido, sendo necessário o uso da força, segundo a polícia.
A mulher entregou aos militares uma sacola com 14 estojos de munição calibre 380 e oito projéteis recolhidos por ela após disparos em outras datas. A perícia da Polícia Civil foi acionada, sendo encontrados em locais diversos do imóvel 18 estojos de munição calibre 380, sete projéteis e dois fragmentos.
PRISÃO
Sobre o caso, a Polícia Civil disse que o suspeito foi autuado em flagrante por disparo de arma de fogo, ameaça, na forma da Lei Maria da Penha, posse de drogas para consumo próprio e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP).
Segundo o plantonista da Delegacia Regional de Cachoeiro, delegado Caetano Netto, o suspeito não chegou a fazer a esposa de refém.
"“Ele estava na residência do casal e a vítima havia saído de casa, por conta das seguidas ameaças sofridas. Na data de hoje (19), o suspeito ligava insistentemente para a companheira, dizendo que a mataria e em seguida ele também iria se matar. Enquanto isso, ele efetuava disparos de arma de fogo na própria residência, chegando a alvejar um muro, que faz divisa com imóveis vizinhos"
Ainda segundo o delegado, o suspeito tinha registro para a posse de arma de fogo. A arma e as munições deflagradas foram apreendidas e serão encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística - Balística.
“Apesar de relatar histórico de agressões e ameaça, a vítima não havia denunciado o suspeito anteriormente”, relatou o delegado. A vítima solicitou medida protetiva de urgência (MPU) e o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cachoeiro de Itapemirim.
A defesa do suspeito, Alexandre Charles, disse em entrevista a reportagem da TV Gazeta, que o cliente tem posse legal de arma de fogo, que estava sozinho na casa no momento dos disparos.