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Cachoeiro de Itapemirim

Homem é preso após atirar dentro de casa e ameaçar ex pelo celular

Ex-esposa do detido solicitou medida protetiva de urgência por medo de novos episódios de violência. Em um dos disparos, homem acertou muro que separa imóvel dele de outra residência
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 nov 2022 às 17:40

Publicado em 19 de Novembro de 2022 às 17:40

Homem é preso por fazer a mulher e o filho reféns em Cachoeiro de Itapemirim
Homem atirou dentro de casa e Polícia Militar foi  acionada no bairro Santa Cecília Crédito: Bruna Hemerly
Um homem de 43 anos foi preso pela Polícia Militar após ameaçar a ex-esposa, o filho pelo celular e atirar dentro de casa. O caso aconteceu na manhã deste sábado (19), no bairro Santa Cecília, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a mulher, de 33 anos, eles estão em processo de separação.
Segundo a Polícia Militar, eles receberam a informação de que disparos de arma de fogo teriam sido efetuados no interior de uma residência. No local, a mulher relatou que estava sendo ameaçada pelo marido, com quem conviveu por 13 anos e tinha um filho. Ela contou que estavam se separando e já estava morando em outra casa.
A mulher relata ainda aos militares que recebeu ligações de vizinhos contando que o marido estava sozinho, trancado no escritório, que fica anexo à casa, atirando. O suspeito também já tinha ameaçado a mulher e o filho em outras ocasiões.
Um cerco policial foi montado e a polícia chamou pelo homem por diversas vezes, porém ele não atendeu. Pela janela lateral do imóvel, os militares viram que ele segurava uma pistola.
Ao notar a presença das equipes, ele ligou para a mulher dizendo que cometeria suicídio. Para preservar a vida do homem, os militares entraram pela porta do escritório, fazendo uso de uma cavadeira. O homem não acatou as ordens para abordagem e foi detido, sendo necessário o uso da força, segundo a polícia.
A mulher entregou aos militares uma sacola com 14 estojos de munição calibre 380 e oito projéteis recolhidos por ela após disparos em outras datas. A perícia da Polícia Civil foi acionada, sendo encontrados em locais diversos do imóvel 18 estojos de munição calibre 380, sete projéteis e dois fragmentos.
Suspeito tinha posse de arma e munições dentro de casa Crédito: Divulgação/ PMES

PRISÃO

Sobre o caso, a Polícia Civil disse que o suspeito foi autuado em flagrante por disparo de arma de fogo, ameaça, na forma da Lei Maria da Penha, posse de drogas para consumo próprio e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP).
Segundo o plantonista da Delegacia Regional de Cachoeiro, delegado Caetano Netto, o suspeito não chegou a fazer a esposa de refém. 
"“Ele estava na residência do casal e a vítima havia saído de casa, por conta das seguidas ameaças sofridas. Na data de hoje (19), o suspeito ligava insistentemente para a companheira, dizendo que a mataria e em seguida ele também iria se matar. Enquanto isso, ele efetuava disparos de arma de fogo na própria residência, chegando a alvejar um muro, que faz divisa com imóveis vizinhos"
Delegado Caetano Netto - Delegado plantonista em Cachoeiro de Itapemirim 
Ainda segundo o delegado, o suspeito tinha registro para a posse de arma de fogo. A arma e as munições deflagradas foram apreendidas e serão encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística - Balística.
“Apesar de relatar histórico de agressões e ameaça, a vítima não havia denunciado o suspeito anteriormente”, relatou o delegado. A vítima solicitou medida protetiva de urgência (MPU) e o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cachoeiro de Itapemirim.
A defesa do suspeito, Alexandre Charles, disse em entrevista a reportagem da TV Gazeta, que o cliente tem posse legal de arma de fogo, que estava sozinho na casa no momento dos disparos.

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