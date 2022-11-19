Homem é preso após atirar dentro de casa e ameaçar ex pelo celular

"“Ele estava na residência do casal e a vítima havia saído de casa, por conta das seguidas ameaças sofridas. Na data de hoje (19), o suspeito ligava insistentemente para a companheira, dizendo que a mataria e em seguida ele também iria se matar. Enquanto isso, ele efetuava disparos de arma de fogo na própria residência, chegando a alvejar um muro, que faz divisa com imóveis vizinhos"