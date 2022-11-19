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Facadas

Homem tenta matar companheira enquanto ela dormia em Colatina

Segundo a PM, testemunha contou que casal morava junto com os filhos; após todos dormirem, homem tentou enforcar a mulher e a esfaqueou na madrugada deste sábado (19)
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

19 nov 2022 às 10:59

Publicado em 19 de Novembro de 2022 às 10:59

Um homem tentou enforcar a companheira dele e esfaqueou a mulher enquanto ela dormia na madrugada deste sábado (19), na casa em que os dois moravam com os filhos em Córrego da Lavra, na zona rural de Colatina, no Noroeste do Estado.
Viatura da Polícia Militar
A Polícia Militar atendeu a ocorrência de tentativa de homicídio contra um mulher em Colatina Crédito: Carlos Alberto Silva
Polícia Militar disse que foi acionada pela sobrinha da vítima, que estava no pronto-socorro do Hospital Estadual Sílvio Ávidos, em Colatina, para onde a mulher foi socorrida No local, a solicitante contou aos policiais que a tia dela e o companheiro estavam na casa em que moravam com os dois filhos, se preparando para uma mudança que fariam pela manhã.
Ainda de acordo com o relato da sobrinha, por volta de 1h da madrugada, após esperar todos dormirem, o homem entrou no quarto em que a mulher estava dormindo e tentou enforcá-la. Em seguida, o suspeito teria desferido quatro golpes de faca na companheira: dois no tórax e dois nas costas.
A sobrinha disse que a tia conseguiu sair de casa correndo e pedir ajuda aos vizinhos. Um morador a levou de carro para a casa dessa sobrinha, que, posteriormente, socorreu a vítima para o hospital.
Segundo a PM, o homem fugiu do local d crime e testemunhas não souberam informar para onde ele foi. A sobrinha da mulher também informou  aos militares que o homem possui histórico psiquiátrico e já havia falado que tentaria matar a companheira. 
A PM não conseguiu conversar com a vítima sobre o ocorrido devido ao estado debilitado dela e por ela estar sob cuidados médicos hospitalares.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A corporação destacou que "a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado".

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