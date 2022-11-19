Homem tenta matar companheira enquanto ela dormia em Colatina

A sobrinha disse que a tia conseguiu sair de casa correndo e pedir ajuda aos vizinhos. Um morador a levou de carro para a casa dessa sobrinha, que, posteriormente, socorreu a vítima para o hospital.

A corporação destacou que "a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado".