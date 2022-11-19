Homem tenta matar companheira enquanto ela dormia em Colatina

A Polícia Militar disse que foi acionada pela sobrinha da vítima, que estava no pronto-socorro do Hospital Estadual Sílvio Ávidos, em Colatina, para onde a mulher foi socorrida No local, a solicitante contou aos policiais que a tia dela e o companheiro estavam na casa em que moravam com os dois filhos, se preparando para uma mudança que fariam pela manhã.
Ainda de acordo com o relato da sobrinha, por volta de 1h da madrugada, após esperar todos dormirem, o homem entrou no quarto em que a mulher estava dormindo e tentou enforcá-la. Em seguida, o suspeito teria desferido quatro golpes de faca na companheira: dois no tórax e dois nas costas.
A sobrinha disse que a tia conseguiu sair de casa correndo e pedir ajuda aos vizinhos. Um morador a levou de carro para a casa dessa sobrinha, que, posteriormente, socorreu a vítima para o hospital.
Segundo a PM, o homem fugiu do local d crime e testemunhas não souberam informar para onde ele foi. A sobrinha da mulher também informou aos militares que o homem possui histórico psiquiátrico e já havia falado que tentaria matar a companheira.
A PM não conseguiu conversar com a vítima sobre o ocorrido devido ao estado debilitado dela e por ela estar sob cuidados médicos hospitalares.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A corporação destacou que "a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado".