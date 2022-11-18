Homem persegue e atira em carro ao ver a ex com namorado em Colatina

Veículo danificado após perseguição em Colatina Crédito: Divulgação/PMES

Um homem foi preso após perseguir e bater no carro em que estavam o filho dele de um ano e seis meses, a ex-mulher e o atual namorado dela, além de atirar contra o veículo. O caso aconteceu no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Colatina, no Noroeste do Estado, na noite desta quinta-feira (17).

A Polícia Militar foi acionada para verificar a informação de que havia dois veículos transitando em alta velocidade e que um dos condutores estava atirando contra o carro que seguia na frente. Na ponte Florentino Avidos, os militares flagraram um Audi.

O veículo foi abordado no Centro. Dentro dele, foi apreendida uma pistola calibre 9 milímetros, com munições intactas. No local, os policiais identificaram uma mulher de 26 anos, o filho dela, uma criança de um ano e seis meses, e o namorado dela.

Aos militares, ela disse que está em processo de separação e que recebe ameaças de morte do ex-marido. A mulher relatou que quando entrou no carro do atual namorado, acompanhada do filho, eles começaram a ser perseguidos.

De acordo com a ocorrência policial, o ex-marido da mulher estava em um Honda Civic. Durante o percurso, segundo depoimento da vítima à PM, o homem passou a atirar contra o Audi em que ela estava e colidir no veículo. Os disparos danificaram o vidro e a parte traseira do carro. Ninguém ficou ferido.

A PM constatou que o veículo estava com o vidro traseiro quebrado, além de apresentar marcas de furo que poderiam ser de arma de fogo no vidro lateral traseiro direito. Também havia dois furos no porta-malas e no para-choque traseiro.

Segundo apuração do repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta, a mulher relatou em depoimento à Polícia Civil que o ex-marido não aceita o fim do relacionamento. Em entrevista concedida nesta sexta-feira (18), o delegado de Colatina, Deverly Pereira Júnior, explicou que a relação do casal durou quatro anos. Os dois tiveram dois filhos e estavam separados há cerca um mês.

“Aparentemente, existia um desentendimento entre o casal. Estavam separados, tendo e a mulher ficado na residência do casal e iniciado um relacionamento com outra pessoa. Ao chegar nas imediações de casa, ela foi surpreendida pelo ex-marido a bordo do veículo dele. Quando ele percebeu que ela estava com outro homem, iniciou a discussão”, explicou o delegado.

Para a Polícia Civil, a mulher também disse que estava recebendo ameaçada havia algumas semanas. Já o autor dos disparos alegou que teria visualizado o atual namorado da ex-esposa apontando arma na direção dele e, por isso, teria atirado no Audi.

"Segundo a vítima (homem) que estava conduzindo o veículo, o ex-marido da mulher parou de atirar quando ele gritou que o filho do atirador estava no carro" Deverly Pereira Júnior - Delegado de Colatina

Veículo danificado após perseguição em Colatina Crédito: Divulgação/PMES