Carro é flagrado com porta-malas repleto de drogas na BR 259 em Colatina

Um carro foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal com o porta-malas repleto de drogas na BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A ação do Comando de Operações Especializadas (COE) da PRF ocorreu na noite desta quinta-feira (10). A PRF encontrou, dentro do veículo, 147 kg de maconha, além de 5 tabletes e uma sacola menor com a mesma substância. Havia também uma porção de crack, uma de cocaína e outra de haxixe.

Em Colatina-ES, por volta do km 60 da BR-259 (entrada da ES-080), por volta das 23h, equipe do COE abordou um veículo VW/VIRTUS HL AD, com grande quantidade de droga.



Ocorrência em andamento. pic.twitter.com/qxk8EjBARf — PRF - Espírito Santo (@PRF191ES) November 11, 2022

Os entorpecentes estavam sendo transportados por um Volkswagen Virtus HL AD. Segundo a PRF, na altura do km 61 da BR 259, a equipe visualizou e deu ordem de parada ao veículo. No primeiro momento, o condutor diminuiu a velocidade, deu seta como se fosse parar, mas, com a proximidade da viatura, empreendeu fuga e saiu da rodovia no km 58, acessando a ES-080.

A corporação disse que foi realizado o acompanhamento tático por cerca de 10 km e, na altura do bairro Martineli, o condutor diminuiu novamente, abriu a porta fazendo menção de se jogar do carro para fugir a pé, mas colidiu em um poste de energia e a equipe realizou a prisão.

No porta-malas do veículo havia 147 kg de maconha, cinco tabletes e uma sacola menor com a mesma substância, além de uma porção de crack, uma de cocaína e outra de haxixe. Aos policiais, o condutor afirmou que pegou a droga em Governador Valadares, em Minas Gerais, e a entregaria na Serra, na Grande Vitória.

Durante fiscalização ao automóvel, os policiais descobriram que o veículo havia sido roubado ou furtado em Belo Horizonte (MG), no dia 24 de setembro deste ano. O condutor foi encaminhado à Delegacia de Colatina, para onde também foram levados o carro e as .