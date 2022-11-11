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Ação da PRF

Carro é flagrado com porta-malas repleto de drogas na BR 259 em Colatina

Entorpecentes estavam sendo transportados por um Volkswagen Virtus HL AD e foram encontrados por agentes da PRF durante abordagem na noite desta quinta-feira (10)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2022 às 07:13

Publicado em 11 de Novembro de 2022 às 07:13

Um carro foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal com o porta-malas repleto de drogas na BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A ação do Comando de Operações Especializadas (COE) da PRF ocorreu na noite desta quinta-feira (10). A PRF encontrou, dentro do veículo, 147 kg de maconha, além de 5 tabletes e uma sacola menor com a mesma substância. Havia também uma porção de crack, uma de cocaína e outra de haxixe.
Os entorpecentes estavam sendo transportados por um Volkswagen Virtus HL AD. Segundo a PRF, na altura do km 61 da BR 259, a equipe visualizou e deu ordem de parada ao veículo. No primeiro momento, o condutor diminuiu a velocidade, deu seta como se fosse parar, mas, com a proximidade da viatura, empreendeu fuga e saiu da rodovia no km 58, acessando a ES-080.
A corporação disse que foi realizado o acompanhamento tático por cerca de 10 km e, na altura do bairro Martineli, o condutor diminuiu novamente, abriu a porta fazendo menção de se jogar do carro para fugir a pé, mas colidiu em um poste de energia e a equipe realizou a prisão.
No porta-malas do veículo havia 147 kg de maconha, cinco tabletes e uma sacola menor com a mesma substância, além de uma porção de crack, uma de cocaína e outra de haxixe. Aos policiais, o condutor afirmou que pegou a droga em Governador Valadares, em Minas Gerais, e a entregaria na Serra, na Grande Vitória.
Durante fiscalização ao automóvel, os policiais descobriram que o veículo havia sido roubado ou furtado em Belo Horizonte (MG), no dia 24 de setembro deste ano. O condutor foi encaminhado à Delegacia de Colatina, para onde também foram levados o carro e as .
A Polícia Civil informou que o conduzido foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.

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BR 259 Colatina drogas PRF tráfico de drogas Polícia Rodoviária Federal
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