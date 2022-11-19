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Pediu para chamar a polícia

Homem tenta roubar celular, invade casa e supermercado e apanha na rua no ES

Ele foi detido pela Guarda Municipal de Vila Velha e levado para a Delegacia Regional do município. Devido às agressões, suspeito pediu que a polícia fosse chamada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2022 às 19:54

Publicado em 19 de Novembro de 2022 às 19:54

Imagens de segurança da região de Cristóvão Colombo, em Vila Velha, Grande Vitória, registraram o momento em que populares renderam e bateram um homem de 33 anos no início da tarde deste sábado (19). O suspeito é suspeito de tentar roubar o celular de uma mulher, se esconder em um supermercado e invadir uma residência. Ele foi detido pela Guarda Municipal de Vila Velha e levado para a Delegacia Regional do município.
De acordo com moradores da região, o suspeito tentou roubar o celular de uma mulher que estava dentro de um veículo, mexendo com o aparelho. Como não teve êxito no assalto, ele foi perseguido por populares e entrou em um supermercado da região para se esconder.
Em seguida, o suspeito foi para a área de serviço da casa de um aposentado de 61 anos.
"Ele ficou cerca de 1h na área de serviço da minha casa. Eu acionei a polícia, mas ninguém veio. Ele ficou escondido. Quando ele apareceu, eu chamei meu filho e ele fugiu. Foi quando ele foi para a rua", disse o aposentado, que não quis se identificar.
Ladrão é perseguido e apanha de populares em Vila Velha
Ladrão é perseguido e apanha de populares em Vila Velha Crédito: TV Gazeta/Reprodução
Ao fugir da casa do aposentado, o suspeito mais uma vez foi perseguido por populares e foi alcançado ao atravessar a rua e ser derrubado no chão por um chute.
Um funcionário, que não quis se identificar, disse que o próprio suspeito pedia para acionar a polícia devido a quantidade de pessoas que chegavam para bater nele.
"Eu derrubei ele no chão e o rapaz, dono da casa, segurou ele e pediu pra chamar a polícia. Ele tentou correr, mas as pessoas foram chegando e começaram a bater nele, na cabeça dele... E ele começou a pedir 'chama a polícia, chama a polícia", disse o funcionário.
A Guarda Municipal de Vila Velha chegou ao local e conseguiu conter a situação.
A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas, mas não responderam até a última atualização desta reportagem.
Com informações do g1 e da Daniela Carla da TV Gazeta

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