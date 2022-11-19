Trio é detido com 700 comprimidos de ecstasy em shopping de Vila Velha

O dono do carro e o homem e o adolescente que estavam com a droga sintética foram encaminhados à Delegacia Regional de Vila Velha.

Durante a abordagem, segundo os militares, o dono do veículo se identificou como motorista de aplicativo, disse estar fazendo uma corrida e que não sabia que havia droga no automóvel. No entanto, ele não conseguiu provar que estava trabalhando. Também foram apreendidos R$ 475, quatro celulares, dois relógios e dois cordões.