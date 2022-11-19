Trio é detido com 700 comprimidos de ecstasy em shopping de Vila Velha

Dois jovens, de 20 e 28 anos, foram presos e um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite desta quinta-feira (17) após o trio ser flagrado com 700 compridos de ecstasy dentro do carro em que estavam no estacionamento de um shopping em Vila Velha.
O dono do carro e o homem e o adolescente que estavam com a droga sintética foram encaminhados à Delegacia Regional de Vila Velha.
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o carro com os indivíduos chegou no estabelecimento e ficou parado por muito tempo. A equipe de segurança do shopping suspeitou da demora das pessoas no interior do veículo e acionou a PM.
Durante a abordagem, segundo os militares, o dono do veículo se identificou como motorista de aplicativo, disse estar fazendo uma corrida e que não sabia que havia droga no automóvel. No entanto, ele não conseguiu provar que estava trabalhando. Também foram apreendidos R$ 475, quatro celulares, dois relógios e dois cordões.
De acordo com a Polícia Civil, os dois homens presos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas majorado e foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV). Já o adolescente foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase), onde está à disposição da Justiça para responder por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.
A corporação informou ainda os comprimidos de ecstasy serão encaminhados para o Laboratório de Química Legal para serem analisados e, posteriormente, incinerados.
*Com informações do repórter André Falcão, da TV Gazeta