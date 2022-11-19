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No estacionamento

Trio é detido com 700 comprimidos de ecstasy em shopping de Vila Velha

Drogas estavam dentro de um carro utilizado por dois jovens e um adolescente; seguranças do estabelecimento suspeitaram do veículo devido ao tempo que ele ficou parado no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2022 às 09:07

Publicado em 19 de Novembro de 2022 às 09:07

Ecstasy, celulares, dinheiro, relógios e cordões foram apreendidos com dois homens e um adolescente em um shopping de Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo
Foram apreendidos 700 comprimidos junto dos suspeitos Crédito: Divulgação | PMES
Dois jovens, de 20 e 28 anos, foram presos e um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite desta quinta-feira (17) após o trio ser flagrado com 700 compridos de ecstasy dentro do carro em que estavam no estacionamento de um shopping em Vila Velha.
O dono do carro e o homem e o adolescente que estavam com a droga sintética foram encaminhados à Delegacia Regional de Vila Velha.
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o carro com os indivíduos chegou no estabelecimento e ficou parado por muito tempo. A equipe de segurança do shopping suspeitou da demora das pessoas no interior do veículo e acionou a PM.
Durante a abordagem, segundo os militares, o dono do veículo se identificou como motorista de aplicativo,  disse estar fazendo uma corrida e que não sabia que havia droga no automóvel. No entanto, ele não conseguiu provar que estava trabalhando. Também foram apreendidos R$ 475, quatro celulares, dois relógios e dois cordões.
De acordo com a Polícia Civil, os dois homens presos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas majorado e foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV). Já o adolescente foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase), onde está à disposição da Justiça para responder por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.
A corporação informou ainda os comprimidos de ecstasy serão encaminhados para o Laboratório de Química Legal para serem analisados e, posteriormente, incinerados.
*Com informações do repórter André Falcão, da TV Gazeta

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