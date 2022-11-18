Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Variante da ômicron

Covid: saiba quanto tempo ficar isolado se for infectado pela BQ.1

Com Ômicron (BQ.1) em circulação no Espírito Santo e o aumento no número de novos casos, dúvidas sobre quanto tempo ficar em isolamento voltam à tona
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

18 nov 2022 às 20:51

Publicado em 18 de Novembro de 2022 às 20:51

Homem de máscara olhando pela janela
Isolamento ainda é uma das medidas adotadas para conter avanço da doença. Crédito: Freepik
Desde que as vacinas chegaram, aos poucos, a rotina foi se aproximando com o que era antes da Covid-19. Pessoas sem máscara, reuniões, volta aos postos de trabalho e o fim de várias restrições. É como se a pandemia tivesse acabado há muito tempo. Contudo, a chegada da subvariante Ômicron (BQ.1), além da ameaça em si, serve como um lembrete de que ainda não estamos livres do vírus.
Medida adotada desde o início da pandemia, o isolamento dos contaminados ainda é fundamental para o controle da disseminação da doença. A recomendação é de que a pessoa infectada fique reclusa assim que o primeiro sintoma se manifeste, mesmo que ainda não tenha um teste positivo para a doença.
Mas, afinal, por quantos dias é necessário ficar isolado? A resposta pode variar. Com o tempo, cientistas e médicos foram aprendendo mais sobre o vírus e, consequentemente, sobre os métodos para contê-lo. Com a variante Ômicron (BQ.1) circulando no Espírito Santo, a reportagem de A Gazeta questionou ao Ministério da Saúde qual é o tempo necessário de isolamento dos infectados.

Veja Também

Vacinação atrasada? O que tem feito casos de Covid crescerem no ES

Procedimentos do Ministério da Saúde

Cada caso deve ser avaliado individualmente, mas existe um documento oficial que padroniza procedimentos médicos e compila as principais informações sobre a evolução da doença no país, o Guia de Vigilância Epidemiológica Covid-19. Pelo guia, é possível saber quais são as orientações oficiais sobre as medidas sanitárias.
Uma das distinções feitas no documento é justamente entre isolamento e quarentena. Ambas são estratégias de saúde pública que “visam proteger a população e evitar a disseminação de doenças contagiosas, como a covid-19”, diz o texto do relatório. Enquanto o isolamento é a separação dos indivíduos infectados, quarentena é uma restrição coletiva da circulação de pessoas.
"Para indivíduos com quadro de síndrome gripal – leve a moderado – com confirmação para covid-19 por qualquer um dos critérios (clínico, clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-laboratorial) ou que ainda não coletaram amostra biológica para investigação etiológica, as medidas de isolamento e precaução devem iniciar imediatamente e só podem ser suspensas após 10 dias da data de início dos sintomas", diz o documento.

Veja tabela

Medidas adicionais

Como descrito na tabela, para suspender o isolamento ao quinto dia, além do teste, são necessárias algumas medidas adicionais. Veja abaixo.
- Usar máscara bem ajustada ao rosto, em casa ou em público;
- Evitar contato com pessoas imunocomprometidas ou que apresentem fatores de risco para agravamento da covid-19. Evitar também locais com aglomerações de pessoas, como transporte público, ou onde não seja possível manter o distanciamento físico;
- Não frequentar locais onde não possa ser usada a máscara durante todo o tempo, como restaurantes e bares; e evitar comer próximo a outras pessoas tanto em casa como no trabalho, por pelo menos 10 dias completos após o início dos sintomas;
- Não viajar durante o seu período de isolamento. No caso de interromper o isolamento antes do 10º dia do início, orienta-se fazer o teste (RT-PCR ou TR-Ag) e só viajar se o resultado for não "detectado/não reagente" e caso esteja sem sintomas antes da viagem. Caso não seja possível realizar o teste, orienta-se adiar a viagem por pelo menos 10 dias a contar do início dos sintomas.

Veja Também

Variante Ômicron BQ.1: tire suas dúvidas sobre 5ª dose e uso de máscara

Cenário da pandemia muda a cada ano

O virologista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Edson Delatorre explica que o cenário da Pandemia em 2022 é diferente dos anos anteriores. A quantidade de variantes é menor. A BQ.1, por exemplo, é uma subvariante. Isso significa que quem estava totalmente imunizado, agora está somente parcialmente imunizado. Porém, ainda não é necessária uma grande atualização nos protocolos adotados pelos órgãos de saúde.
“Ao que tudo indica, teremos um aumento no número de casos, mas não no número de internações e mortes”, disse o virologista. Delatorre, entretanto, defende que a situação seja observada. “Se esses números subirem, é possível que tenhamos que voltar ao isolamento de quatorze dias, como era no início da pandemia”, observou.
Edson é graduado em ciências biológicas e mestre em biociências e biotecnologia pela Universidade Estadual Norte Fluminense (UENF) e doutor em biologia parasitária pela Fiocruz. O cientista defendeu a necessidade das vacinas bivalentes no Brasil. “As vacinas utilizadas no Brasil são de primeira geração, baseadas no vírus original, da China”.
“É necessária a implantação das vacinas bivalentes, que possuem informações tanto do vírus original, quanto das novas variantes”, ressaltou. O cientista também reforçou a importância de manter o esquema vacinal atualizado.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Covid-19: após nova variante, casos aumentam 4 vezes em uma semana no ES

Taxa de positividade da Covid quase dobra no ES com nova variante

ES confirma primeiro caso da subvariante Ômicron BQ.1

Nova onda de Covid: o que se sabe sobre a variante da Ômicron BQ.1

Fiocruz confirma subvariante Ômicron BQ.1 na cidade do Rio de Janeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ministério da Saúde Sistema Único de Saúde (SUS) Covid-19 Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados