"Essa variante provoca casos leves, tem escape vacinal, mas não há uma referência para casos graves, e tampouco nós tivemos aqui no Espírito Santo um aumento de casos que leve a internações e óbitos", comentou o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, ao confirmar que o resultado positivo do paciente saiu na tarde desta segunda-feira. Informações sobre o infectado como gênero, viagens recentes ou cidade em que está não foram reveladas.

Sobre o aumento do número de casos de Covid-19 no Estado, o subsecretário afirmou que pode estar atrelado à nova variante. "Tivemos, sim, nas duas últimas semanas, um aumento de casos – pequeno aumento –, que muito provavelmente está vinculado a essa nova variante", apontou.

"Portanto, é importante que você, que ainda não tomou a dose, a segunda dose, a de reforço, procure o serviço de saúde para atualizar seu cartão de vacina. Se achar que tem sintomas ou se expôs a algum risco, faça o teste, procure o município ou os pontos sob gestão do Estado para fazer seus testes. E se você se sentir mais seguro, quando for frequentar um ambiente com mais pessoas, use sua máscara. Assim você estará protegendo sua saúde e de seus familiares", ressaltou o subsecretário.

Your browser does not support the audio element. ES confirma primeiro caso da subvariante Ômicron BQ.1

Nova onda

dor de cabeça, tosse, febre, dor de garganta, cansaço, perda de olfato e paladar. Diagnosticada em pelo menos outros dois estados do país , a BQ.1 é responsável por uma nova onda de casos de Covid-19 na Europa. Apesar de não ser considerada mais grave que as outras variantes, ela tem um maior poder de transmissão. Os sintomas são os mesmos já conhecidos do coronavírus, como

A principal medida para evitar o contágio é aqueles que ainda não tomaram a quarta dose da vacina – cerca de três milhões de brasileiros, segundo o Ministério da Saúde – agendarem o reforço na proteção. Apesar da variante ter maior escape de imunização em relação às vacinas, elas ainda possuem alta efetividade para evitar casos graves.