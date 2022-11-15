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Ômicron BQ.1

Vacinação atrasada? O que tem feito casos de Covid crescerem no ES

Chegada da nova subvariante coincide com o aumento de Covid no Espírito Santo. Total de capixabas com vacinação atrasada, sem a quarta dose, chega 2,9 milhões
Rafael Silva

Rafael Silva

Publicado em 

15 nov 2022 às 18:41

Publicado em 15 de Novembro de 2022 às 18:41

Servidores públicos estaduais que se recusam a ser vacinados podem ser punidos
Maior parte dos que estão com a vacinação atrasada, com 1,9 milhão sem tomar a quarta dose, tem entre 20 e 59 anos  Crédito: Thânia Rego/Agência Brasil
Além da chegada da nova subvariante da Ômicron, a BQ.1, no Espírito Santo e em vários Estados brasileiros, o aumento de pessoas infectadas pelo vírus da Covid-19 nas últimas semanas também pode estar ligado ao crescimento no número de capixabas com a vacinação atrasada.
Levantamento realizado por A Gazeta, considerando os dados dos casos confirmados de Covid-19 na última semana epidemiológica, que foi de 30 de outubro a 5 de novembro, revela que mais da metade das pessoas infectadas estão na faixa etária de 20 a 59 anos. Foram 218 pessoas com o vírus no Estado naquela semana, 66% dos 326 casos registrados pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).

66%

DOS INFECTADOS POR COVID-19 NO ES TÊM ENTRE 20 E 59 ANOS
Os subgrupos de 50 a 59 anos, com 63 confirmações de coronavírus, e o de 30 a 39 anos, com 57 casos, são os que tiveram mais ocorrências no quadro estadual.
A faixa etária dos 20 aos 59 anos é, também, a que tem o maior número de pessoas com a vacinação atrasada. São 1,9 milhão de moradores do Espírito Santo que ainda não tomaram a quarta dose. Entre os que receberam ao menos a terceira aplicação, o número cai para 1,1 milhão de capixabas. No total, são 2,9 milhões de moradores do Estado sem a quarta dose.

2,9 MILHÕES

DE PESSOAS NO ES ESTÃO COM A VACINAÇÃO ATRASADA
A vacina é a principal medida de cuidados com a nova subvariante. Apesar da mutação BQ.1 escapar da imunização, já é comprovado que a vacina é eficaz para evitar casos graves da doença. Em todo o Estado, juntando todas as faixas etárias, 214.443 pessoas ainda não tomaram nenhuma dose da vacina.
Das 326 pessoas que testaram positivo para o coronavírus na última semana, apenas 15 tiveram que ser internadas. Desses 15 internados, sete estavam na faixa etária com mais pessoas atrasadas com a vacinação.
Os dados disponibilizados pela Sesa não permitem dizer, contudo, que os internados estavam com a vacinação em atraso, apesar deste ser o cenário mais comum, segundo os especialistas. No período não houve, tampouco, mortes registradas por coronavírus.
Subsecretário de vigilância em saúde Luiz Carlos Reblin
Subsecretário de vigilância em saúde Luiz Carlos Reblin Crédito: Reprodução TV Gazeta

Subvariante e aglomeração nas eleições elevam casos, diz Sesa

A Secretaria da Saúde do Espírito Santo informou que tem observado um aumento de casos positivos da Covid-19 nas últimas duas semanas epidemiológicas. A Sesa/ES acompanha as próximas semanas para confirmação ou não da tendência de alta.
O aumento de casos positivos nessas últimas semanas pode estar ligado, de acordo com a Secretaria, à circulação da subvariante Ômicron (BQ.1) e também à intensa movimentação do período eleitoral.
Esse aumento não é acompanhado no número de internação e óbito. Em relação ao óbito, o mês de outubro já é considerado o de menor número de óbitos pela Covid-19 no Estado, com seis óbitos confirmados.

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Idosos devem usar máscaras em ambientes fechados

Com a chegada da BQ.1, especialistas têm apontado que idosos com mais de 60 anos e imunocomprometidos, além de manter o quadro vacinal atualizado, utilizem máscaras em ambientes fechados.
De fato, esse é o grupo etário que ficou em segundo lugar, entre os casos confirmados na última semana. Foram 82 pessoas deste faixa que foram infectadas pela doença. A maior parte deles está na faixa entre 60 e 69 anos, com 52 casos. Seis idosos entre 60 e 90 anos precisaram ser internados na última semana.
Para os maiores de 65 anos com a imunidade comprometida, já há aplicação da 5ª dose.

Crianças têm o menor percentual de vacinados

Apenas 4% das crianças entre 3 e 4 anos se vacinaram contra a Covid-19. São 5.613 meninos e meninas vacinados de um universo de 114.984 cadastrados pelo Estado. São 109.984 crianças que não tomaram nenhuma dose da vacina.
Entre o público infantil de 5 a 11 anos, foram 41% de vacinados, com 162.723 pessoas vacinadas de um universo de 393.089. Faltam se vacinar, neste público, 230.150 crianças.
Na última semana epidemiológica foram sete crianças de 0 a 4 anos infectadas pelo coronavírus; três entre 5 e 9 anos; e 16 crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos que testaram positivo.

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