Apesar de nova onda no país, cenário de Covid é de estabilidade no ES

Ao longo desta semana, indicadores pelo país passaram a sinalizar um aumento no número de casos de Covid-19 referente ao mês de outubro. A nova onda, entretanto, ainda não chegou por aqui. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) assegurou, neste sábado (5), que o cenário é de estabilidade no Espírito Santo. De todo modo, os cuidados para prevenção da doença devem ser mantidos.
Especialistas já haviam alertado para o risco de crescimento no registro de casos no Brasil depois que países da Europa, Ásia e os Estados Unidos começaram a contabilizar um índice maior de pessoas infectadas pelo Sars-Cov-2 (coronavírus). Agora, análise do Instituto Todos pela Saúde (ITpS) aponta na mesma direção, considerando a positividade nos testes realizados em laboratórios privados pelo país.
No Espírito Santo, os dados podem ser acompanhados pelo Painel Covid-19, plataforma do governo do Estado para monitoramento de todas as informações referentes à doença em território capixaba. No contexto atual, observa-se, segundo a Sesa, estabilidade no número de casos e queda nos registros de morte desde o mês de agosto.
Para evitar o avanço do coronavírus no Estado, a secretaria destaca a importância da testagem para detecção precoce da Covid-19 e, assim, o início do isolamento para não contaminar outras pessoas. A testagem está disponível tanto em pontos estaduais quanto municipais e pode ser realizada por todos, independentemente de sintoma. Além disso, a Sesa orienta a população a completar o esquema vacinal disponível para a doença, que inclui as doses de reforço. A medida é indispensável para redução de casos graves e óbitos.
Locais de testagem:
- Ufes (Goiabeiras) – Van de testagem ao lado do Teatro Universitário. Atendimento por livre demanda, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h
- Terminal de Laranjeiras - Ponto de testagem próximo ao desembarque principal. Atendimento por livre demanda, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
- Rodoviária de Vitória - Ponto de testagem próximo à plataforma 30. Atendimento por livre demanda, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
- Crefes - Van de testagem na entrada principal. Atendimento por agendamento (www.vacinaeconfia.es.gov.br) e livre demanda, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h
- Aeroporto de Vitória - Testagem no 1º piso, em cima do check-in. Atendimento diário, por agendamento (www.vacinaeconfia.es.gov.br).
Números no ES
O Espírito Santo tem, do início da pandemia até este sábado (5), 1. 217.623 casos confirmados de Covid-19. Desses, 14.834 pessoas morreram em decorrência da doença. Nas últimas 24 horas, não houve nenhum óbito e a taxa de letalidade atual está em 1,22%.
No Estado, já foram realizados mais de 4,3 milhões de testes para detecção do coronavírus. Dos que tiveram a doença confirmada, 1.183.528 foram curados até o momento. E na população apta a se vacinar, já foram aplicadas 9.416.994 doses de imunizantes, somando D1, D2 e reforços.