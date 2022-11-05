Apesar de nova onda no país, cenário de Covid é de estabilidade no ES

Para evitar o avanço do coronavírus no Estado, a secretaria destaca a importância da testagem para detecção precoce da Covid-19 e, assim, o início do isolamento para não contaminar outras pessoas. A testagem está disponível tanto em pontos estaduais quanto municipais e pode ser realizada por todos, independentemente de sintoma. Além disso, a Sesa orienta a população a completar o esquema vacinal disponível para a doença, que inclui as doses de reforço. A medida é indispensável para redução de casos graves e óbitos.