Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vacinação

Covid: idosos imunossuprimidos podem tomar 5ª dose da vacina no ES

Grupo acima de 60 anos deve ir a uma unidade básica e se proteger, pois é mais suscetível a formas mais graves da doença
Julia Paranhos

Julia Paranhos

Publicado em 

02 nov 2022 às 12:07

Publicado em 02 de Novembro de 2022 às 12:07

A vacinação de reforço contra a Covid-19 para os idosos imunossuprimidos já está disponível nos postos de saúde de todo o Espírito Santo. Esse grupo prioritário vai tomar a 5ª dose, de acordo com recomendação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
É importante esses idosos acima de 60 anos irem até a unidade básica mais próxima para completar o esquema vacinal e se proteger contra a Covid-19, pois são mais suscetíveis a formas mais graves da doença.
Os imunossuprimidos são pessoas que têm e/ou fazem:
1) Imunodeficiência primária grave;
2) Tratamento de quimioterapia para câncer;
3) Transplantados de órgãos sólidos ou de células-tronco hematopiéticas (TCTH);
4) Uso de drogas imunossupressoras;
5) Pessoas vivendo com HIV/Aids;
6) Uso de corticoides em doses de 20 mg/dia ou mais de prednisona, ou equivalente, por 14 dias ou mais;
7) Uso de drogas modificadoras para o sistema imune;
8) Uso de drogas modificadoras da resposta imune;
9) Autoinflamatórias, doenças intestinais inflamatórias;
10) Pacientes em hemodiálise;
11) Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas;
A Secretaria da Saúde (Sesa) informou, ainda, que as pessoas idosas imunocomprometidas que se vacinaram com o esquema primário da Janssen devem receber, três meses depois do reforço da 5ª dose, a 6ª dose do imunizante.
Em relação aos maiores de 60 anos que não fazem parte deste grupo e outros grupos imunossuprimidos do Estado, segundo a secretaria, ainda não há debates sobre o assunto para uma terceira dose de reforço a esses públicos.
Esquema de vacinação da Covid
Esquema de vacinação da Covid Crédito: Infogram
Esquema de vacinação da Covid
Esquema de vacinação da Covid Crédito: Infogram

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

idosos Vacinação SESA Covid-19 Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente morre em confronto com a PM na Serra; ônibus é alvo de ataque
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados