Covid: idosos imunossuprimidos podem tomar 5ª dose da vacina no ES

A vacinação de reforço contra a Covid-19 para os idosos imunossuprimidos já está disponível nos postos de saúde de todo o Espírito Santo. Esse grupo prioritário vai tomar a 5ª dose, de acordo com recomendação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

É importante esses idosos acima de 60 anos irem até a unidade básica mais próxima para completar o esquema vacinal e se proteger contra a Covid-19, pois são mais suscetíveis a formas mais graves da doença.

Os imunossuprimidos são pessoas que têm e/ou fazem:

1) Imunodeficiência primária grave;

2) Tratamento de quimioterapia para câncer;

3) Transplantados de órgãos sólidos ou de células-tronco hematopiéticas (TCTH);

4) Uso de drogas imunossupressoras;

5) Pessoas vivendo com HIV/Aids;

6) Uso de corticoides em doses de 20 mg/dia ou mais de prednisona, ou equivalente, por 14 dias ou mais;

7) Uso de drogas modificadoras para o sistema imune;

8) Uso de drogas modificadoras da resposta imune;

9) Autoinflamatórias, doenças intestinais inflamatórias;

10) Pacientes em hemodiálise;

11) Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas;

A Secretaria da Saúde (Sesa) informou, ainda, que as pessoas idosas imunocomprometidas que se vacinaram com o esquema primário da Janssen devem receber, três meses depois do reforço da 5ª dose, a 6ª dose do imunizante.

Em relação aos maiores de 60 anos que não fazem parte deste grupo e outros grupos imunossuprimidos do Estado, segundo a secretaria, ainda não há debates sobre o assunto para uma terceira dose de reforço a esses públicos.

Esquema de vacinação da Covid Crédito: Infogram