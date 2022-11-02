Covid: idosos imunossuprimidos podem tomar 5ª dose da vacina no ES

A vacinação de reforço contra a Covid-19 para os idosos imunossuprimidos já está disponível nos postos de saúde de todo o Espírito Santo. Esse grupo prioritário vai tomar a 5ª dose, de acordo com recomendação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
É importante esses idosos acima de 60 anos irem até a unidade básica mais próxima para completar o esquema vacinal e se proteger contra a Covid-19, pois são mais suscetíveis a formas mais graves da doença.
Os imunossuprimidos são pessoas que têm e/ou fazem:
1) Imunodeficiência primária grave;
2) Tratamento de quimioterapia para câncer;
3) Transplantados de órgãos sólidos ou de células-tronco hematopiéticas (TCTH);
4) Uso de drogas imunossupressoras;
5) Pessoas vivendo com HIV/Aids;
6) Uso de corticoides em doses de 20 mg/dia ou mais de prednisona, ou equivalente, por 14 dias ou mais;
7) Uso de drogas modificadoras para o sistema imune;
8) Uso de drogas modificadoras da resposta imune;
9) Autoinflamatórias, doenças intestinais inflamatórias;
10) Pacientes em hemodiálise;
11) Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas;
A Secretaria da Saúde (Sesa) informou, ainda, que as pessoas idosas imunocomprometidas que se vacinaram com o esquema primário da Janssen devem receber, três meses depois do reforço da 5ª dose, a 6ª dose do imunizante.
Em relação aos maiores de 60 anos que não fazem parte deste grupo e outros grupos imunossuprimidos do Estado, segundo a secretaria, ainda não há debates sobre o assunto para uma terceira dose de reforço a esses públicos.