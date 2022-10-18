'Desmemória em relação à Covid é muito perigosa', diz médica capixaba da Fiocruz

MD - Como médica que atende e faz pesquisa, como alguém que trabalha numa instituição pública da relevância da Fiocruz, eu vejo com muita preocupação contra os cortes que estão sendo feitos contra o nosso futuro. Não é só cortar a utopia, os nossos sonhos, é cortar o futuro objetivamente. Na medida que você deixa de investir na geração que vai nos suceder, qualquer corte ciência, tecnologia e inovação é catastrófico. Somos um país que envelhece. Em 2040 teremos 15% da população com mais de 60 anos. Temos que ter projetos claros, conhecimento gerados para os cuidados de uma população idosa. Mesmo com todas as adversidades logísticas, operacionais e políticas que enfrentamos durante a pandemia de Covid-19, o Brasil conseguiu ser o décimo país em produção científica sobre o assunto. Produzimos o tempo todo sob uma tensão permanente entre a retórica oficial e a nossa, da ciência. A sociedade brasileira tem que entender que o que está em jogo não é o interesse de grupos de pesquisadores, é uma questão de Estado. Deixar de investir nessa área nos coloca muito para trás dessa competição. O Brasil está padecendo de um êxodo de cérebros preciosos porque não encontram aqui condições de exercerem suas funções. Deveria fazer um movimento de repatriar os cérebros que foram embora.