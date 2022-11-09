Embora em números ainda considerados baixos ou sob controle, os casos de Covid-19 têm aumentado no Espírito Santo e, nas últimas duas semanas, a taxa de positividade quase dobrou. De acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o índice de casos confirmados versus testes realizados saltou de 2,9% na semana epidemiológica 43 (dias 23 a 29 de outubro) para 5,7% na 44 (dias 30 de outubro a 5 de novembro).

Na última segunda-feira (7), quando foi confirmado o primeiro caso da subvariante Ômicron BQ.1 em território capixaba , o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, avaliou que o aumento de casos de Covid-19 pode estar sim atrelado à circulação dessa nova cepa do vírus.

Menos testes, mais positivos

Apesar do crescimento de casos de Covid-19, a Sesa chama atenção para o fato de o número de testes realizados ter caído, na mesma proporção que os testes positivos têm aumentado.

Your browser does not support the audio element. Taxa de positividade da Covid quase dobra no ES com nova variante

Por isso, a pasta ressalta a importância de fazer o exame para detectar o vírus, independentemente do aparecimento de sintomas.

SINTOMAS DA COVID-19:

Dor de cabeça

Tosse

Coriza

Febre

Dor de garganta

Cansaço

Perda do olfato ou paladar

"A realização da testagem para a detecção da Covid-19 é importante estratégia de acompanhamento do cenário epidemiológico da doença no território, além da complementação do esquema vacinal" Secretaria da Saúde - Recomendação

Mais transmissível

Responsável por uma nova onda da doença na Europa, a subvariante da Ômicron BQ.1 tem um maior poder de transmissão. Ainda não foi possível comprovar se ela é mais agressiva que as outras variantes. Os sintomas são os mesmos já conhecidos do coronavírus.

Casos divulgados no ES ► Setembro: 1.150

► Outubro: 1.794

► Primeiros 8 dias de novembro: 720

Vacine-se

A principal medida para evitar o contágio é aqueles que ainda não tomaram a quarta dose da vacina — cerca de três milhões de brasileiros, conforme o Ministério da Saúde — agendarem o reforço na proteção. Apesar da variante ter maior escape de imunização, as vacinas ainda possuem alta efetividade para evitar casos graves da Covid-19.

Devo usar máscara?

Os cuidados a serem tomados para não contrair Covid-19 ao longo desta nova onda da doença variam de pessoa para pessoa.

Em entrevista ao Estadão, o vice-presidente da SBI defendeu que idosos acima de 75 anos, pessoas que passaram por implante de órgão recente, pessoas com doença de lúpus e imunossuprimidos em geral evitem aglomerações e utilizem máscaras quando tiverem contato com outras pessoas. "Mesmo com todas as doses da vacina, essas pessoas são mais vulneráveis", disse o médico.