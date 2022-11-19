Motociclista morre atropelado por caminhão em acidente em Pancas

Um homem morreu em um acidente envolvendo a moto que ele pilotava e um caminhão na Avenida 13 de Maio, no bairro Oscar Lourenço, em Pancas, no Noroeste do Estado. O fato ocorreu na noite desta sexta-feira (18) e a vítima foi identificada como Carlos Roberto Santana.
Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta de 18h. O condutor do caminhão Volvo/270 relatou à PM que estava descendo o Morro do Eucalipto quando notou duas motocicletas subindo, sendo que um dos motociclistas parou na pista.
Ainda conforme o motorista, o motociclista que morreu colidiu com a outra moto que parou na avenida e caiu no asfalto. O condutor do caminhão não conseguiu parar a tempo de evitar o acidente e atropelou o motociclista.
Testemunhas contaram aos militares que o condutor do caminhão estava ultrapassando outro veículo no momento em que atropelou o motociclista. O motorista foi levado à Delegacia Regional de Colatina. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.
A Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Questionada sobre os procedimentos adotados com o motorista do caminhão, a corporação alegou que não localizou nenhuma ocorrência registrada e entregue na 15 Delegacia Regional referente ao fato.