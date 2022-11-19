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Tragédia

Motociclista morre atropelado por caminhão em acidente em Pancas

Carlos Roberto Santana foi atropelado após cair em avenida depois de atingir outro motociclista que estava parado na via na noite desta sexta-feira (18)
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

19 nov 2022 às 10:31

Publicado em 19 de Novembro de 2022 às 10:31

Um homem morreu em um acidente envolvendo a moto que ele pilotava e um caminhão na Avenida 13 de Maio, no bairro Oscar Lourenço, em Pancas, no Noroeste do Estado. O fato ocorreu na noite desta sexta-feira (18) e a vítima foi identificada como Carlos Roberto Santana.
Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta de 18h. O condutor do caminhão Volvo/270 relatou à PM que estava descendo o Morro do Eucalipto quando notou duas motocicletas subindo, sendo que um dos motociclistas parou na pista.
Ainda conforme o motorista, o motociclista que morreu colidiu com a outra moto que parou na avenida e caiu no asfalto. O condutor do caminhão não conseguiu parar a tempo de evitar o acidente e atropelou o motociclista.
Testemunhas contaram aos militares que o condutor do caminhão estava ultrapassando outro veículo no momento em que atropelou o motociclista. O motorista foi levado à Delegacia Regional de Colatina. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.
Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Questionada sobre os procedimentos adotados com o motorista do caminhão, a corporação alegou que não localizou nenhuma ocorrência registrada e entregue na 15 Delegacia Regional referente ao fato.

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