Motociclista morre após bater em carro em Pancas

Ela permaneceu no local e passou por teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para a ingestão de bebidas alcoólicas. A motocicleta, segundo a polícia, ficou totalmente danificada e não tinha placa e o chassi estava ilegível.

A motorista do veículo foi conduzida à Delegacia Regional de Colatina, onde foi ouvida e liberada conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ela permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina.