Motociclista morre após bater em carro em Pancas

Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com um carro, na noite desta sexta-feira (16) em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações da motorista do carro à Polícia Militar, o motociclista teria invadido a contramão e bateu na lateral do veículo.
De acordo com a Polícia Civil, o acidente aconteceu às 23h, na Rodovia Hedson Machado, na zona rural de Pancas. A Polícia Militar fez contato com o posto de saúde do município, que informou que o piloto da moto, de 26 anos, havia falecido. A motorista do carro, de 46 anos, relatou que estava com o marido no carro, sentido Colatina, quando a moto bateu na parte dianteira esquerda do carro.
Ela permaneceu no local e passou por teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para a ingestão de bebidas alcoólicas. A motocicleta, segundo a polícia, ficou totalmente danificada e não tinha placa e o chassi estava ilegível.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e encaminhou o corpo da vítima para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A motorista do veículo foi conduzida à Delegacia Regional de Colatina, onde foi ouvida e liberada conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ela permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina.