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Motorista preso

Carro destrói parede de casa, fere moradora e dois homens morrem em Pancas

Mulher que dormia no quarto cuja parede foi destruída ficou ferida, assim como outro passageiro do veículo. Motorista foi preso por homicídio culposo sob efeito de bebida alcoólica

Publicado em 10 de Outubro de 2022 às 09:39

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

10 out 2022 às 09:39
Duas pessoas morreram e três pessoas ficaram feridas após um carro atingir o muro de uma casa na noite deste domingo (9) na descida do Morro do Eucalipto, na ES 341, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. Joelson Barbosa Machado, de 34 anos, e Bruno Benute de Souza, de 21, que estavam dentro do veículo, morreram no local e a caminho do hospital, respectivamente. O condutor do automóvel, Silas Schimith da Silva, de 28 anos, não tinha carteira de habilitação e foi preso por homicídio culposo sob efeito de bebida alcoólica.
Segundo a Polícia Militar, no carro estavam quatro pessoas. Entre os feridos está uma moradora da residência atingida e outro ocupante do automóvel, socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motorista perdeu o controle do veículo e colidiu na residência, destruindo a parede do imóvel. Danilla Aparecida Madeira Barbosa, de 41 anos, moradora da casa, foi atingida e está hospitalizada. Após bater no muro, o automóvel também atingiu um carro estacionado.
A repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte, esteve no local do acidente e conversou com o pai de Danilla Aparecida, Adão Madeira. Ele contou que a filha estava na cama no momento em que a parede do cômodo foi atingida e a cabeceira do móvel recebeu um pouco do impacto da colisão. Além da casa e do carro estacionado, uma oficina de motos foi atingida.
Carro atinge muro de casa e duas pessoas morrem em Pancas
Parede da casa, onde estava encostada a cama da moradora, ficou destruída após a colisão Crédito: Viviane Maciel
O motorista do veículo sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento médico. Segundo apuração da TV Gazeta, o condutor se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas confirmou aos policiais militares que havia ingerido bebida alcoólica e foi encaminhado para a delegacia.
A PM explicou que o condutor disse aos militares que seguia para Alto Rio Novo e não se recordava do momento do acidente. "Após receber alta médica ele foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional de Colatina. O homem, que não tinha carteira de habilitação, se recusou a soprar o bafômetro e afirmou ter consumido bebida alcoólica", informou, em nota.
Polícia Civil afirmou, em nota, que o motorista foi encaminhado à Delegacia Regional de Colatina, onde foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. "O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares", finalizou a corporação.
A TV Gazeta apurou que Silas Schimith da Silva, de 28 anos, foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina. A reportagem tenta contato com a defesa do motorista e, assim que houver posicionamento, este texto será atualizado.
Carro atinge muro de casa e duas pessoas morrem em Pancas
Além da casa, carro atingiu um veículo estacionado e uma oficina de motos Crédito: Viviane Maciel

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