Carro destrói parede de casa, fere moradora e dois homens morrem em Pancas

Duas pessoas morreram e três pessoas ficaram feridas após um carro atingir o muro de uma casa na noite deste domingo (9) na descida do Morro do Eucalipto, na ES 341, em Pancas , no Noroeste do Espírito Santo . Joelson Barbosa Machado, de 34 anos, e Bruno Benute de Souza, de 21, que estavam dentro do veículo, morreram no local e a caminho do hospital, respectivamente. O condutor do automóvel, Silas Schimith da Silva, de 28 anos, não tinha carteira de habilitação e foi preso por homicídio culposo sob efeito de bebida alcoólica.

Segundo a Polícia Militar , no carro estavam quatro pessoas. Entre os feridos está uma moradora da residência atingida e outro ocupante do automóvel, socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motorista perdeu o controle do veículo e colidiu na residência, destruindo a parede do imóvel. Danilla Aparecida Madeira Barbosa, de 41 anos, moradora da casa, foi atingida e está hospitalizada. Após bater no muro, o automóvel também atingiu um carro estacionado.

A repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte, esteve no local do acidente e conversou com o pai de Danilla Aparecida, Adão Madeira. Ele contou que a filha estava na cama no momento em que a parede do cômodo foi atingida e a cabeceira do móvel recebeu um pouco do impacto da colisão. Além da casa e do carro estacionado, uma oficina de motos foi atingida.

Parede da casa, onde estava encostada a cama da moradora, ficou destruída após a colisão Crédito: Viviane Maciel

O motorista do veículo sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento médico. Segundo apuração da TV Gazeta, o condutor se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas confirmou aos policiais militares que havia ingerido bebida alcoólica e foi encaminhado para a delegacia.

PM explicou que o condutor disse aos militares que seguia para Alto Rio Novo e não se recordava do momento do acidente. "Após receber alta médica ele foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional de Colatina. O homem, que não tinha carteira de habilitação, se recusou a soprar o bafômetro e afirmou ter consumido bebida alcoólica", informou, em nota.

Polícia Civil afirmou, em nota, que o motorista foi encaminhado à Delegacia Regional de Colatina, onde foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. "O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares", finalizou a corporação.

A TV Gazeta apurou que Silas Schimith da Silva, de 28 anos, foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina. A reportagem tenta contato com a defesa do motorista e, assim que houver posicionamento, este texto será atualizado.