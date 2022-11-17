Caminhão com toras de eucalipto tomba na BR 101, em Jaguaré

Um caminhão que transportava toras de eucalipto tombou no início da tarde desta quinta-feira (17) na altura do km 93,5 da BR 101, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. O veículo ocupava uma pista inteira e ainda a carga ficou espalhada por parte da rodovia e no acostamento. Houve interdição parcial da pista, no sentido Vitória. O fluxo no local seguia em sistema pare e siga, utilizando o acostamento do outro sentido. Por volta das 16h50, o trânsito foi totalmente liberado, segundo informações da TV Gazeta Norte.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), dois homens estavam dentro do veículo. Ainda não há informações sobre como aconteceu o acidente. As vítimas apresentavam ferimentos leves, mas precisaram ser levadas para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, para ter acompanhamento médico.
Segundo a apuração da repórter Nádia Prado, o caminhão tombou depois de ter o pneu direito traseiro furado. O responsável já retirou o veículo do local e algumas toras de eucalipto ficaram no acostamento.