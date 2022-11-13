Acidente entre dois carros na BR 101 deixa dois feridos em Iconha

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois veículos na tarde deste domingo (13), BR 101, no km 372,5, na altura do posto de combustíveis Jaracatiá, em Iconha, no Sul do Espírito Santo. As vítimas foram levadas para hospitais da região, mas não há informações sobre o estado de saúde delas.
De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, a ocorrência foi registrada às 15h03 entre dois carros, não identificados pela concessionária da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a rodovia precisou ser interditada por cerca de 1h30 para atendimento a uma das vítimas, que ficou presa às ferragens de um dos veículos.
Assim que as vítimas foram socorridas, o trânsito na BR 101 foi liberado, por volta das 16h30, de acordo com a PRF.
Atualização
13/11/2022 - 4:45
Após publicação desta matéria, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a rodovia foi totalmente liberada cerca de uma hora após o acidente. O texto e o título foram atualizados.