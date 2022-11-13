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Trânsito

Acidente entre dois carros na BR 101 deixa dois feridos em Iconha

Colisão aconteceu às 15 horas deste domingo (13) no km 372,5 da rodovia, que precisou ser interditada por 1h30 para o socorro às vítimas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2022 às 16:24

Publicado em 13 de Novembro de 2022 às 16:24

BR 101, na altura do Km 372, em Iconha
BR 101, na altura do Km 372, em Iconha Crédito: Reprodução/ Google Maps
Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois veículos na tarde deste domingo (13), BR 101, no km 372,5, na altura do posto de combustíveis Jaracatiá, em Iconha, no Sul do Espírito Santo. As vítimas foram levadas para hospitais da região, mas não há informações sobre o estado de saúde delas.
De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, a ocorrência foi registrada às 15h03 entre dois carros, não identificados pela concessionária da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a rodovia precisou ser interditada por cerca de 1h30 para atendimento a uma das vítimas, que ficou presa às ferragens de um dos veículos.
Assim que as vítimas foram socorridas, o trânsito na BR 101  foi liberado, por volta das 16h30, de acordo com a PRF.

Atualização

13/11/2022 - 4:45
Após publicação desta matéria, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a rodovia foi totalmente liberada cerca de uma hora após o acidente. O texto e o título foram atualizados.

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