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Em Linhares

Motociclista morre em acidente com dois caminhões na BR 101 no Norte

A colisão aconteceu no km 159,7, em Bebedouro; homem morreu no local e uma mulher foi levada para hospital da cidade
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

15 nov 2022 às 13:41

Publicado em 15 de Novembro de 2022 às 13:41

Acidente entre moto e carro em Linhares
Moto ficou presa em caminhão após colisão na BR 101 em Linhares Crédito: Divulgação
Um motociclista morreu e uma mulher ficou ferida após um acidente entre a moto que pilotava e dois caminhões no km 159,7 da BR 101, em Bebedouro, Linhares, Norte do Espírito Santo. A colisão aconteceu às 20h15 de segunda-feira (14).
De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, concessionária que administra a via,  para o atendimento foram acionados recursos da própria empresa, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil.
"Uma pessoa faleceu no local e outra foi encaminhada ao Hospital Geral de Linhares. Durante o atendimento, o tráfego seguiu em pare e siga. As pistas foram totalmente liberadas às 23h14", informou a nota da Eco101.
Por nota, a Polícia Civil informou que  o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. A corporação destacou que não há registro de ocorrência com detidos entregue na Delegacia Regional de Linhares.

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