Motociclista morre em acidente com dois caminhões na BR 101 no Norte

De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, concessionária que administra a via, para o atendimento foram acionados recursos da própria empresa, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil.
"Uma pessoa faleceu no local e outra foi encaminhada ao Hospital Geral de Linhares. Durante o atendimento, o tráfego seguiu em pare e siga. As pistas foram totalmente liberadas às 23h14", informou a nota da Eco101.
Por nota, a Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. A corporação destacou que não há registro de ocorrência com detidos entregue na Delegacia Regional de Linhares.