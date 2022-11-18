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Vitória terá ruas interditadas para eventos; veja como fica o trânsito

Quatro vias serão total ou parcialmente interditadas, a maioria no Centro de Vitória, entre esta sexta (18) e o sábado (19); confira quais
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

18 nov 2022 às 10:13

Publicado em 18 de Novembro de 2022 às 10:13

Quem circula pela Capital, principalmente na região do Centro de Vitória, deve ficar atento às interdições de trânsito previstas para este fim de semana. Por meio da Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran), a prefeitura informou que alterações viárias, nesta sexta-feira (18) e no sábado (19), serão feitas para que a realização de eventos diversos. 
Catedral de Vitória
Rua Pedro Palácios, no entorno da Catedral de Vitória, no Centro, terá interdição Crédito: Carlos Alberto Silva
Por conta da "3ª Festa da Primavera de Resistência e 1ª Festa das Mulheres Poderosas da Grande Vitória", a rua América do Sul até rua Novo Horizonte, no bairro Resistência, das 10h desta sexta (18) até as 13h59 desta segunda-feira (21), serão interditadas. O  Instituto de Desenvolvimento Social Casa Verde é responsável pela interdição e sinalização.
Para o "Novembro Negro", evento realizado pela Secretária Municipal de Cultura, a Avenida República também será interditada no trecho entre as avenidas Cleto Nunes e Presidente Florentino Avidos, das 7h às 23h deste sábado (19). 
Neste sábado, também será realizado o Encontro dos Carros Antigos, no Centro de Vitória. Por conta disso, a rua Pedro Palácios será totalmente interditada entre os números 10 e 105, na região da Cidade Alta, das 8h às 18h. O trânsito será desviado para ruas próximas. 
A rua Tancredo Neves, em Resistência, será totalmente interditada das 7h às 15h deste sábado no trecho entre o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e a Igreja Presbiteriana. Na dada será realizada a "Ação Integrada", promovida pela Secretaria de Assistência Social de Vitória (Semas).

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