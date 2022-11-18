Vitória terá ruas interditadas para eventos; veja como fica o trânsito

Quem circula pela Capital, principalmente na região do Centro de Vitória, deve ficar atento às interdições de trânsito previstas para este fim de semana. Por meio da Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran), a prefeitura informou que alterações viárias, nesta sexta-feira (18) e no sábado (19), serão feitas para que a realização de eventos diversos.

Rua Pedro Palácios, no entorno da Catedral de Vitória, no Centro, terá interdição Crédito: Carlos Alberto Silva

Por conta da "3ª Festa da Primavera de Resistência e 1ª Festa das Mulheres Poderosas da Grande Vitória", a rua América do Sul até rua Novo Horizonte, no bairro Resistência, das 10h desta sexta (18) até as 13h59 desta segunda-feira (21), serão interditadas. O Instituto de Desenvolvimento Social Casa Verde é responsável pela interdição e sinalização.

Para o "Novembro Negro", evento realizado pela Secretária Municipal de Cultura, a Avenida República também será interditada no trecho entre as avenidas Cleto Nunes e Presidente Florentino Avidos, das 7h às 23h deste sábado (19).

Neste sábado, também será realizado o Encontro dos Carros Antigos, no Centro de Vitória. Por conta disso, a rua Pedro Palácios será totalmente interditada entre os números 10 e 105, na região da Cidade Alta, das 8h às 18h. O trânsito será desviado para ruas próximas.