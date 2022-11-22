Ladrão é condenado a indenizar vítima de assalto em R$ 10 mil no ES

Como se não bastasse ter sido preso após ser preso por assaltar um homem no estacionamento próximo a um banco em Jacaraípe, na Serra , um ladrão foi condenado pela Justiça do Espírito Santo a indenizar a vítima em R$ 10 mil por danos morais. O caso para lá de curioso foi divulgado pelo Tribunal de Justiça do Estado nesta segunda-feira (21).

De acordo com a sentença disponível no site do TJES, o crime aconteceu no dia 21 de novembro de 2016. A vítima relatou que foi ao banco com um malote contendo R$ 33 mil em espécie e cerca de R$ 32 mil em cheques.

Assim que estacionou e saiu do veículo, dois criminosos chegaram e ordenaram que ele entregasse o pacote. Por reflexo, a vítima tentou se defender e atingiu um dos suspeitos. No meio da confusão, os assaltantes dispararam um vez, momento em que o homem entregou o malote.

Os bandidos fugiram em um veículo e a vítima foi atrás, ligando para a Polícia Militar . Houve perseguição e os ladrões bateram em outro veículo. Um deles conseguiu fugir, mas o outro foi preso.

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