Em obras, Avenida Leitão da Silva ganha painel de sinalização para buracos
Os motoristas que passam pela Avenida Leitão da Silva, em Vitória, agora já encontram alertas sobre buracos na pista após a prefeitura instalar painéis com informações no local na quinta-feira (24). Apesar de ter sido inaugurada há cerca de três anos, a via, que é uma das mais movimentadas na Capital, passa por uma nova operação tapa-buracos nos últimos dias. A intervenção no asfalto é de responsabilidade do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).
De acordo com a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, os painéis foram instalados com objetivo de alertar os condutores sobre a existência de buracos na avenida e a importância de atenção redobrada na pista, para prevenir acidentes.
São dois painéis na avenida. Os locais foram escolhidos devido ao intenso fluxo de veículos.
- Cruzamento semaforizado da avenida com a alça de acesso à rua Elias Tomasi Sobrinho
- Cruzamento da avenida Rio Branco
A reportagem de A Gazeta percorreu a via na terça-feira (22) e constatou o problema. A intervenção, que estava sem sinalização, é realizada pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).
Nas imagens do repórter-fotográfico Ricardo Medeiros é possível constatar buracos circulares abertos devido ao desgaste no asfalto e outras crateras quadradas e retangulares que fazem parte da ação para remendar os danos na avenida.
Inaugurada há 3 anos, Leitão da Silva volta a ter operação tapa-buraco
Procurado na quarta (23), o DER-ES informou que a manutenção na Avenida Leitão da Silva começou no dia 12 deste mês e a previsão de conclusão é de 20 dias, caso não haja chuvas. Ocorre que novembro tem sido marcado por fortes chuvas em Vitória e a previsão mostra que deve continuar chovendo nos próximos dias. Com isso, há a possibilidade de que o cronograma atrase. No mesmo dia, o DER-ES informou que a sinalização cabia à Prefeitura de Vitória.
O DER-ES foi novamente procurado nesta sexta-feira (25), e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.