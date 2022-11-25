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Trânsito

Em obras, Avenida Leitão da Silva ganha painel de sinalização para buracos

Intervenção no asfalto é de responsabilidade do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES); prefeitura instalou sinalização alertado para buracos na via
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2022 às 15:26

Publicado em 25 de Novembro de 2022 às 15:26

Operação tapa-buracos é sinalizada na Avenida Leitão da Silva, em Vitória
Operação tapa-buracos é sinalizada na Avenida Leitão da Silva, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Em obras, Avenida Leitão da Silva ganha painel de sinalização para buracos
Os motoristas que passam pela Avenida Leitão da Silva, em Vitória, agora já encontram alertas sobre buracos na pista após a prefeitura instalar painéis com informações no local na quinta-feira (24). Apesar de ter sido inaugurada há cerca de três anos, a via, que é uma das mais movimentadas na Capital, passa por uma nova operação tapa-buracos nos últimos dias. A intervenção no asfalto é de responsabilidade do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).
De acordo com a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, os painéis foram instalados com objetivo de alertar os condutores sobre a existência de buracos na avenida e a importância de atenção redobrada na pista, para prevenir acidentes.
São dois painéis na avenida. Os locais foram escolhidos devido ao intenso fluxo de veículos.
  • Cruzamento semaforizado da avenida com a alça de acesso à rua Elias Tomasi Sobrinho
  • Cruzamento da avenida Rio Branco
A reportagem de A Gazeta percorreu a via na terça-feira (22) e constatou o problema. A intervenção, que estava sem sinalização, é realizada pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).
Nas imagens do repórter-fotográfico Ricardo Medeiros é possível constatar buracos circulares abertos devido ao desgaste no asfalto e outras crateras quadradas e retangulares que fazem parte da ação para remendar os danos na avenida.

Inaugurada há 3 anos, Leitão da Silva volta a ter operação tapa-buraco

Procurado na quarta (23), o DER-ES informou que a manutenção na Avenida Leitão da Silva começou no dia 12 deste mês e a previsão de conclusão é de 20 dias, caso não haja chuvas. Ocorre que novembro tem sido marcado por fortes chuvas em Vitória e a previsão mostra que deve continuar chovendo nos próximos dias. Com isso, há a possibilidade de que o cronograma atrase. No mesmo dia, o DER-ES informou que a sinalização cabia à Prefeitura de Vitória.
O DER-ES foi novamente procurado nesta sexta-feira (25), e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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