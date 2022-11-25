Operação tapa-buracos é sinalizada na Avenida Leitão da Silva, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Em obras, Avenida Leitão da Silva ganha painel de sinalização para buracos

De acordo com a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, os painéis foram instalados com objetivo de alertar os condutores sobre a existência de buracos na avenida e a importância de atenção redobrada na pista, para prevenir acidentes.

São dois painéis na avenida. Os locais foram escolhidos devido ao intenso fluxo de veículos.

Cruzamento semaforizado da avenida com a alça de acesso à rua Elias Tomasi Sobrinho



Cruzamento da avenida Rio Branco



A reportagem de A Gazeta percorreu a via na terça-feira (22) e constatou o problema. A intervenção, que estava sem sinalização, é realizada pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

Nas imagens do repórter-fotográfico Ricardo Medeiros é possível constatar buracos circulares abertos devido ao desgaste no asfalto e outras crateras quadradas e retangulares que fazem parte da ação para remendar os danos na avenida.

Inaugurada há 3 anos, Leitão da Silva volta a ter operação tapa-buraco

Procurado na quarta (23), o DER-ES informou que a manutenção na Avenida Leitão da Silva começou no dia 12 deste mês e a previsão de conclusão é de 20 dias, caso não haja chuvas. Ocorre que novembro tem sido marcado por fortes chuvas em Vitória e a previsão mostra que deve continuar chovendo nos próximos dias. Com isso, há a possibilidade de que o cronograma atrase. No mesmo dia, o DER-ES informou que a sinalização cabia à Prefeitura de Vitória.