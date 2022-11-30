Cratera na Audifax Barcelos será fechada em 30 dias, diz prefeitura da Serra

A cratera aberta durante a chuva na Avenida Audifax Barcelos, uma das principais da Serra, tem prazo para ser fechada: 30 dias, segundo previsão divulgada pela prefeitura do município. Como A Gazeta mostrou, o buraco surgiu na madrugada de terça-feira (29), comprometendo o trânsito de veículos no sentido Serra-Sede. Por conta da abertura do canteiro central, a ciclovia também cedeu.
De acordo com a Prefeitura da Serra, os prazos são:
- Em 30 dias, haverá o fechamento da cratera aberta no canteiro central
- Até a próxima sexta-feira (2), o trânsito de veículos será totalmente liberado nos dois sentidos
O fotógrafo de A Gazeta Ricardo Medeiros esteve no local e registrou como o canteiro central ficou completamente comprometido. Nesta quarta-feira (30), as imagens feitas pelo repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, mostram as equipes da prefeitura trabalhando no local.
Atualmente, o trânsito no local está operando da seguinte forma:
- Pista no sentido contrário, de quem sai de Serra-Sede e vai em direção ao Terminal de Jacaraípe, está com uma faixa liberada. A previsão é que a outra faixa seja liberada
- Pista utilizada por motoristas que saem do Terminal de Jacaraípe e vão para Serra-Sede, por exemplo. O trecho foi totalmente interditado. A previsão é que seja liberado até sexta-feira (2)
De acordo com a administração municipal, máquinas estão fazendo a escavação do local para recuperar o sistema de drenagem afetado pelo grande volume de chuva. Depois de recuperar a drenagem, a previsão é que a pista seja refeita, voltando com o tráfego de veículos.
“O incidente foi causado pela intensidade da chuva. Agora vamos trabalhar para recuperar o sistema de drenagem, a pista e, consequentemente, o tráfego”, afirma o secretário de Obras da Serra, Halpher Luiggi.
Cratera aberta durante chuvas na Serra
A Serra está entre os municípios do Espírito Santo que mais foram atingidos pela chuva nos últimos três dias. Um boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual às 6h desta quarta (30) indica que a Serra registrou 50mm de chuva nas últimas 24h.
No ranking da chuva, foi o 11º município com mais chuva nas últimas 24h:
- Linhares - 112.0mm
- Aracruz - 104.17mm
- Fundão - 95.2mm
- Domingos Martins - 79.32mm
- João Neiva - 75.26mm
- Anchieta - 65.40mm
- Viana - 62.58mm
- Ecoporanga - 58.76mm
- Cariacica - 53.55mm
- Ibiraçu - 53.50mm
- Serra - 50.76mm
Defesa Civil entre em alerta máximo no ES
A Defesa Civil do Espírito Santo definiu, nesta terça-feira (29), que o risco de chuvas intensas, com a possibilidade de desastres causados pelas condições climáticas, passa a ter o status de "alerta máximo". Em entrevista coletiva, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira, afirmou que o Estado não tem um grande número de ocorrências relevantes, mas emitiu o alerta como forma de prevenção ao que pode acontecer nos próximos dias.
Segundo o representante do Corpo de Bombeiros, há previsão que as chuvas intensas continuem ao menos até a próxima sexta-feira (2). Por isso, a corporação acionou o chamado Sistema de Comando em Operações, também chamado de SCO, responsável por reunir as forças de segurança e deixar as equipes de prontidão.