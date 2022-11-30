Cratera na Audifax Barcelos será fechada em 30 dias, diz prefeitura da Serra

Cratera aberta na Avenida Audifax Barcelos, na Serra Crédito: Kaique Dias

A Gazeta mostrou, o buraco surgiu na madrugada de terça-feira (29), comprometendo o trânsito de veículos no sentido Serra-Sede. Por conta da abertura do canteiro central, a ciclovia também cedeu. cratera aberta durante a chuva na Avenida Audifax Barcelos, uma das principais da Serra , tem prazo para ser fechada: 30 dias, segundo previsão divulgada pela prefeitura do município. Comomostrou, o buraco surgiu na madrugada de terça-feira (29), comprometendo o trânsito de veículos no sentido Serra-Sede. Por conta da abertura do canteiro central, a ciclovia também cedeu.

De acordo com a Prefeitura da Serra, os prazos são:

Em 30 dias, haverá o fechamento da cratera aberta no canteiro central



Até a próxima sexta-feira (2), o trânsito de veículos será totalmente liberado nos dois sentidos



O fotógrafo de A Gazeta Ricardo Medeiros esteve no local e registrou como o canteiro central ficou completamente comprometido. Nesta quarta-feira (30), as imagens feitas pelo repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, mostram as equipes da prefeitura trabalhando no local.

Sentido da Avenida Audifax Barcelos está interditado na Serra Crédito: Prefeitura da Serra

Atualmente, o trânsito no local está operando da seguinte forma:

Pista no sentido contrário, de quem sai de Serra-Sede e vai em direção ao Terminal de Jacaraípe, está com uma faixa liberada. A previsão é que a outra faixa seja liberada

Pista utilizada por motoristas que saem do Terminal de Jacaraípe e vão para Serra-Sede, por exemplo. O trecho foi totalmente interditado. A previsão é que seja liberado até sexta-feira (2)



De acordo com a administração municipal, máquinas estão fazendo a escavação do local para recuperar o sistema de drenagem afetado pelo grande volume de chuva. Depois de recuperar a drenagem, a previsão é que a pista seja refeita, voltando com o tráfego de veículos.

“O incidente foi causado pela intensidade da chuva. Agora vamos trabalhar para recuperar o sistema de drenagem, a pista e, consequentemente, o tráfego”, afirma o secretário de Obras da Serra, Halpher Luiggi.

Cratera aberta durante chuvas na Serra

A Serra está entre os municípios do Espírito Santo que mais foram atingidos pela chuva nos últimos três dias. Um boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual às 6h desta quarta (30) indica que a Serra registrou 50mm de chuva nas últimas 24h.

No ranking da chuva, foi o 11º município com mais chuva nas últimas 24h:

Linhares - 112.0mm Aracruz - 104.17mm

Fundão - 95.2mm Domingos Martins - 79.32mm João Neiva - 75.26mm Anchieta - 65.40mm Viana - 62.58mm Ecoporanga - 58.76mm Cariacica - 53.55mm Ibiraçu - 53.50mm Serra - 50.76mm

Defesa Civil entre em alerta máximo no ES

A Defesa Civil do Espírito Santo definiu, nesta terça-feira (29), que o risco de chuvas intensas, com a possibilidade de desastres causados pelas condições climáticas, passa a ter o status de "alerta máximo". Em entrevista coletiva, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira, afirmou que o Estado não tem um grande número de ocorrências relevantes, mas emitiu o alerta como forma de prevenção ao que pode acontecer nos próximos dias.