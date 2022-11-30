Vendaval destelha casas e interrompe fornecimento de energia em Vila Pavão

Uma chuva muito forte e com vento destelhou casas, quebrou galhos de árvores e interrompeu o fornecimento de energia em Vila Pavão, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (29). Segundo a assessoria de comunicação do município, o temporal foi registrado no final da tarde e durou cerca de 30 minutos.
O temporal deixou os moradores assustados. Alguns gravaram imagens do momento da chuva, que provocou, por um momento, a interrupção de energia elétrica na cidade e nas comunicações. O funcionamento foi reestabelecido momentos depois, segundo a assessoria. Não há informações de feridos e de problemas no interior.
A Defesa Civil do município foi procurada, mas a reportagem não conseguiu contato por meio dos telefones do órgão.