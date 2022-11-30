Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Impressionante

Vendaval destelha casas e interrompe fornecimento de energia em Vila Pavão

Segundo a assessoria de comunicação do município, o temporal registrado no final da tarde desta terça (29) durou cerca de 30 minutos e deixou um rastro de destruição
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 nov 2022 às 21:00

Publicado em 29 de Novembro de 2022 às 21:00

Uma chuva muito forte e com vento destelhou casas, quebrou galhos de árvores e interrompeu o fornecimento de energia em Vila Pavão, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (29). Segundo a assessoria de comunicação do município, o temporal foi registrado no final da tarde e durou cerca de 30 minutos.
O temporal deixou os moradores assustados. Alguns gravaram imagens do momento da chuva, que provocou, por um momento, a interrupção de energia elétrica na cidade e nas comunicações. O funcionamento foi reestabelecido momentos depois, segundo a assessoria. Não há informações de feridos e de problemas no interior.
Vendaval destelha casas em Vila Pavão
Muitas casa tiveram telhas e coberturas rrancadas pela força do vento Crédito: Instagram @espiritosantoqap/ Assessoria de comunicação de Vila Pavão
A Defesa Civil do município foi procurada, mas a reportagem não conseguiu contato por meio dos telefones do órgão. 

Veja Também

Chuva no ES: São Mateus tem quase 100 pessoas fora de casa

Trecho interditado da BR 101 em Aracruz teve cratera parecida em 2013

Mapa informa áreas de risco de deslizamento e alagamentos no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Vila Pavão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados