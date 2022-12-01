Chuva no ES: colchão inflável é usado para resgatar caminhoneiro ilhado

Paulo Sérgio da Silva é caminhoneiro há 30 anos e disse nunca ter passado por situação semelhante à desta quinta-feira (1) em Cariacica

"Quando passei tinha um pouquinho de água, mas o veículo morreu. A água foi subindo, e eu só passando sufoco. Depois, consegui subir e ficar em cima da cabine. Graças a Deus, os colegas me socorreram. Agora é esperar, não tem jeito", disse em entrevista à reporter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta.