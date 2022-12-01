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Cariacica

Chuva no ES: colchão inflável é usado para resgatar caminhoneiro ilhado

Homem esperou por mais de três horas até conseguir ajuda. Fortes chuvas castigam o Espírito Santo há dias e duas pessoas morreram

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 14:05

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

01 dez 2022 às 14:05
Um colchão inflável virou equipamento de resgate na manhã desta quinta-feira (1), em Cariacica — cidade que registrou mais de 120 milímetros de chuva em apenas 24 horas, conforme levantamento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).
Em um episódio de empatia, o caminhoneiro Paulo Sérgio da Silva conseguiu "pisar em terra firme" depois de ficar quase 3h30 ilhado em um retorno da BR 101, na altura do bairro Canaã. Depois de deixar o município de Simões Filho, na Bahia, ele iria carregar o caminhão e seguir para Maceió, no Estado de Alagoas.
Paulo Sérgio da Silva é caminhoneiro há 30 anos e disse nunca ter passado por situação semelhante a desta quinta-feira (1) em Cariacica
Paulo Sérgio da Silva é caminhoneiro há 30 anos e disse nunca ter passado por situação semelhante à desta quinta-feira (1) em Cariacica Crédito: Luciney Araújo
"Quando passei tinha um pouquinho de água, mas o veículo morreu. A água foi subindo, e eu só passando sufoco. Depois, consegui subir e ficar em cima da cabine. Graças a Deus, os colegas me socorreram. Agora é esperar, não tem jeito", disse em entrevista à reporter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta.
Por causa das recentes chuvas, a BR 101 tem diversos pontos bloqueados na Grande Vitória. Conforme divulgado às 11h20 pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), há interdições parciais em Fundão (km 234 e 238) e em Viana (km 298). Além de duas totais, nos quilômetros 229 (Fundão) e 302 (Viana).

#CHUVANOES

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