Chuva no ES: colchão inflável é usado para resgatar caminhoneiro ilhado

Um colchão inflável virou equipamento de resgate na manhã desta quinta-feira (1), em Cariacica — cidade que registrou mais de 120 milímetros de chuva em apenas 24 horas, conforme levantamento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).
Em um episódio de empatia, o caminhoneiro Paulo Sérgio da Silva conseguiu "pisar em terra firme" depois de ficar quase 3h30 ilhado em um retorno da BR 101, na altura do bairro Canaã. Depois de deixar o município de Simões Filho, na Bahia, ele iria carregar o caminhão e seguir para Maceió, no Estado de Alagoas.
"Quando passei tinha um pouquinho de água, mas o veículo morreu. A água foi subindo, e eu só passando sufoco. Depois, consegui subir e ficar em cima da cabine. Graças a Deus, os colegas me socorreram. Agora é esperar, não tem jeito", disse em entrevista à reporter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta.
Por causa das recentes chuvas, a BR 101 tem diversos pontos bloqueados na Grande Vitória. Conforme divulgado às 11h20 pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), há interdições parciais em Fundão (km 234 e 238) e em Viana (km 298). Além de duas totais, nos quilômetros 229 (Fundão) e 302 (Viana).