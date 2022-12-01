Deslizamentos e enchente: Fundão decreta situação de emergência

O município de Fundão
está em situação de emergência por causa das fortes chuvas que atingem o município desde a semana passada. A medida adotada pelo prefeito Gilmar de Souza Borges (PSB) foi divulgada nesta quinta-feira (1), por meio de um vídeo publicado nas redes sociais
.
"Decretamos, hoje, situação de emergência em Fundão diante das fortes chuvas que vêm ocorrendo desde o dia 25 de novembro e culminaram em deslizamentos de terra e enchentes por todos os cantos. Estamos agindo com a Defesa Civil e com o apoio do Corpo de Bombeiros", afirmou.
De acordo com dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) desta manhã, Fundão registrou 224 mm de chuva em apenas 24 horas. Com isso, o rio que dá nome à cidade subiu rapidamente, gerando alagamentos nos bairros Orli Ramos e Agrim Correa.
"Nosso município está recebendo um acumulado de chuva muito grande. É importante que você esteja atento. Ajude o seu parente ou o seu amigo neste momento tão duro que estamos passando", reforçou Valfran Nunes, gerente da Defesa Civil municipal, no mesmo vídeo, ao lado do prefeito.
Também devido às fortes chuvas, a Prefeitura de Fundão, por meio da Secretaria de Educação, suspendeu as aulas na rede pública municipal a partir da tarde desta quinta-feira (1). A interrupção nas unidades de ensino seguirá, pelo menos, durante toda a próxima sexta-feira (2).
Exemplo dos transtornos causados pela chuva em Fundão está o deslizamento de uma encosta, que causou a interdição parcial da BR 101
, no sentido Sul (Vitória), na altura de Timbuí. De acordo com a Eco101 – concessionária que administra a rodovia – o bloqueio acontece no quilômetro 237.
Ainda de acordo com a empresa, a queda da barreira não fez vítimas. "Equipes estão atuando no local e o tráfego está sendo realizado por desvio", afirmou, em nota enviada na tarde desta quinta-feira (1). Apesar de questionada, a Eco101 não deu previsão de quando a pista deve ser liberada.