Deslizamentos e enchente: Fundão decreta situação de emergência

O Rio Fundão transbordou e alagou bairros da cidade nesta quinta-feira (1) Crédito: Leitor | A Gazeta

O município de Fundão está em situação de emergência por causa das fortes chuvas que atingem o município desde a semana passada. A medida adotada pelo prefeito Gilmar de Souza Borges (PSB) foi divulgada nesta quinta-feira (1), por meio de um vídeo publicado nas redes sociais

"Decretamos, hoje, situação de emergência em Fundão diante das fortes chuvas que vêm ocorrendo desde o dia 25 de novembro e culminaram em deslizamentos de terra e enchentes por todos os cantos. Estamos agindo com a Defesa Civil e com o apoio do Corpo de Bombeiros", afirmou.

Quando se decreta situação de emergência? De acordo com informações da Agência Senado, a situação de emergência é caracterizada pela "iminência de danos à saúde e aos serviços públicos". Já o chamado "estado de calamidade" pode ser decretado quando essas situações se instalam na cidade.



Decretando tal situação, o município obtém recursos estaduais e federais mais facilmente. Desta forma, ações que integram o "Programa de Resposta aos Desastres" podem contar com mais verba, colaborando para uma assistência adequada às pessoas afetadas, por exemplo. Entenda

De acordo com dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) desta manhã, Fundão registrou 224 mm de chuva em apenas 24 horas. Com isso, o rio que dá nome à cidade subiu rapidamente, gerando alagamentos nos bairros Orli Ramos e Agrim Correa.

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"Nosso município está recebendo um acumulado de chuva muito grande. É importante que você esteja atento. Ajude o seu parente ou o seu amigo neste momento tão duro que estamos passando", reforçou Valfran Nunes, gerente da Defesa Civil municipal, no mesmo vídeo, ao lado do prefeito.

19 pessoas estão fora de casa em Fundão: são quatro desalojadas e 15 desabrigadas nesta quinta (1)

Também devido às fortes chuvas, a Prefeitura de Fundão, por meio da Secretaria de Educação, suspendeu as aulas na rede pública municipal a partir da tarde desta quinta-feira (1). A interrupção nas unidades de ensino seguirá, pelo menos, durante toda a próxima sexta-feira (2).

Deslizamento interdita BR 101

Exemplo dos transtornos causados pela chuva em Fundão está o deslizamento de uma encosta, que causou a interdição parcial da BR 101 , no sentido Sul (Vitória), na altura de Timbuí. De acordo com a Eco101 – concessionária que administra a rodovia – o bloqueio acontece no quilômetro 237.